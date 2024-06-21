帶小寶貝到這裡免費吹冷氣 還能化身偵探一起寫「聲」

孩童透過學習單，發揮想像力，發掘兒美館建築聲響。（透島影業攝影，桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市兒童美術館偕同聲音藝術家鄭琬蒨合作設計的「青埔小偵探」聲音學習單，邀請觀眾拿著學習單，在美術館中探索日常的聲音，並自主導引讓師生、親子觀眾發揮想像力，認識聲響。即日起在兒美館限量發放紙本，也可至官網下載電子版。

兒美館表示，學習單的設計，奠基於館校合作計畫基礎，在為期2個月的帶狀課程中，藝術家鄭琬蒨蒐集青埔國小學童對聲音的感受、觀察及創作圖像，為兒美館量身開發設計學習單，透過聲音引導發現兒美館鄰近周邊的豐富面貌。另一方面，兒美館偕同藝術家實地踏查桃園人文自然景觀，如埤塘、大圳、稻田、穀倉等，錄製青埔在地特色聲音，通過這些聲音素材，兒童可以打開耳朵，聆聽城市聲音交響曲，並了解這些聲音背後的故事和意義。

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桃園市兒童美術館聲音學習單「青埔小偵探」紙本數量有限。（桃園市立美術館提供）

學習單內容包含「創造聲音圖像拼貼」、「走，一起到橋上寫聲吧！」「日常聲響採集」，以城市聲音探索為主題，循序漸進開啟兒童對聲音及周圍環境的感知和思考。「青埔小偵探」聲音學習單紙本數量有限，可在兒美館現場索取，或至桃美館官網下載（https://tmofa.com/art00ARUVy）。

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