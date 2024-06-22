加強與南非交流 南非國圖開普敦分館設Taiwan Corner

加強與南非交流，南非國圖開普敦分館將設立Taiwan Corner（台灣角），國家圖書館捐贈包含台灣歷文文化等80種圖書。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕加強與南非交流，南非國圖開普敦分館設立Taiwan Corner（台灣角），國家圖書館捐贈80種圖書，內容與台灣歷史、風土民情、地理與自然風光相關，希望增進南非民眾藉此認識台灣，這也是國圖在全球公共圖書館設置的第15座Taiwan Corner。

國圖館長王涵青代表捐贈Taiwan Corner一座，由負責開普敦分館館區營運的馬菲爾（Marcus L. Maphile）代表受贈，他並以「The National Library of South Africa: Mandate, Operations, Management, and Key Projects」（南非國家圖書館的任務、營運、策略管理和關鍵項目）發表演講。

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王涵青表示，南非是擁有3個首都的國家，其中開普敦為南非立法首都，其國會與很多政府部門坐落於此，有「母親之城」之稱，也是南非圖書館的發祥地，依據「南非國家圖書館法」，南非擁有2所國家圖書館，分別是1818年在開普敦設立的南非公共圖書館，以及1887年在普勒托利亞設立的州立圖書館。

王涵青說明，受邀來台訪問的開普敦分館馬菲爾，在圖書館與出版方面擁有超過25年的服務經驗，目前執掌該館公共參與和開普敦分館館區運營，同時負責領導所有官方語言的閱讀、寫作和出版文化的推廣，對於南非乃至非洲地區圖書館界與文化事業深具影響力。

馬菲爾也受邀於國圖與輔仁大學華裔學志漢學研究中心、德國奧古斯丁華裔學志漢學研究中心合辦之「2024華裔學志漢學國際會議－非洲與華人文化的相遇：經典、歷史、宗教與圖像」進行專題報告。此外，國圖也安排馬菲爾先生參訪我國重要指標性大學圖書館與新北市立圖書館總館、台北市立圖書館北投分館等重要公共圖書館，增進未來雙邊交流契機。

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