《澎湖製造》展覽 離島望安花宅開幕

澎湖製造展在望安中社，舉行熱鬧開幕典禮。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立台南生活美學館與澎湖縣政府文化局合作辦理《澎湖製造》展覽，今（23）日在望安鄉花宅136號舉辦開幕活動，出席者有藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、澎湖縣政府文化局科長簡佑誠、望安鄉長許賢德、中社社區發展協會理事長葉長根、國立台南生活美學館組長楊雅琪、藝術團隊土土實驗工作室張凱婷、胡淑淳等人共襄盛舉。

國立台南生活美學館表示，在南部七縣市推動「藝術轉動社區計畫」，公開徵選藝術家進入社區，今年藝術團隊土土實驗工作室進駐望安，感謝澎湖縣政府文化局提供創作及展出場域，讓藝術家們運用在地風、水、土、石等素材與社區居民共創。

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魚灶變成窯爐，燒出昔日回憶作品。（澎湖縣政府文化局提供）

澎湖縣政府文化局表示，花宅聚落是澎湖地區保存較完整的傳統聚落之一，其中魚灶興盛時期約有47座，如今以魚灶做為魚產加工的產業已經沒落。很高興土土實驗工作室將閒置魚灶搖身一變為窯灶，並帶領居民一起體驗創作，共同探索望安的地域與風土，重新認識自身與土地的關係。

土土實驗工作室表示，2023年工作室開始以望安島各地土壤做材料實驗，透過與居民共創，一起採土、篩土、練土、捏塑、野燒，重新建立、尋回居民對土地的記憶。今年團隊以藝術轉動社區計畫進駐望安特別與燒窯、製窯前輩鄭中和老師討論，利用島上已修復的魚灶，耐火、通風的特性，燒製陶土，結果相當成功。本次的展覽從陶土材料、魚灶為窯，是真正的「澎湖製造」。

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