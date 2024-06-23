中市自助借書達3成 暑假推借閱冊數前10名可獲超商禮券



中市立圖書館的自助借書機，小朋友也可以輕鬆操作（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過1週就放暑假，文化局在7月至9月推出「自助借．樂好禮」活動，累計前10名可獲超商百元禮券1張；而截至去年台中市已有3成圖書近433萬冊透過自助借閱借出，目前全市已有21館提供此服務，今年底前將新增大甲、北屯、北區及南屯等4分館。

文化局並表示，民眾只要7月至9月在中市圖各館使用自助借書機借書，或在開放APP手機借書的21館完成借書程序，各館累計借閱冊數前10名即可獲得超商100元禮券1張，共410個名額；借書同時也能累計閱讀存摺（閱讀大富翁）點數。

請繼續往下閱讀...

民眾只要透過自助借書機與APP手機借書功能就能輕鬆快捷地完成借書（市府提供）

台中市借閱冊數連年創新高，為減少民眾排隊等候借書時間，中市圖各圖書館全面提供智慧自助借書便捷服務，民眾只要透過自助借書機與APP手機借書功能，便能輕鬆快捷完成借書。

中市圖指出，圖書館智慧科技再進化，將持續建置手機APP借書服務，透過「中市圖APP」手機借書功能，掃描圖書條碼即可輕鬆完成借閱，讓借書變得更加方便、安全。目前全市已有21館提供此服務，今年底前將新增大甲、北屯、北區及南屯等4分館，未來將積極擴展，提供智慧便捷的閱讀服務。

此外，中市圖也提供線上服務網路辦證，透過線上申辦成為本館「數位讀者」，就可立即使用中市圖電子書資源，享受雲端閱讀樂趣。

中市圖表示，在暑假期間推出「自助借．樂好禮」活動，每館都有10個獲獎機會，若在同間圖書館同一持證人（個人借閱證及家庭借閱證）重複得獎，僅能領取1次。得獎名單預計9月15日於各館公告，11月1日前至櫃檯領取禮券，逾期未領取視同放棄得獎資格。

另外，廣受好評的「閱讀大富翁」第三季即將開跑，在7到9月期間，民眾只要借書累計滿50本書，即可自動獲得1次抽獎機會，將多樣超值好禮帶回家，獎品有護眼檯燈、輕量型護脊書包及台中原創商品等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法