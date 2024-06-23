台南赤嵌樓海神廟修復在即 7/1、7/2休園

台南赤嵌樓海神廟修復在即，24日起將展開贔屭碑保護措施前置作業。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕國定古蹟赤嵌樓修復工程第1階段文昌閣修復竣工，即將進入第2階段的海神廟修復。文化局表示，為避免海神廟南側的9座乾隆御賜贔屭碑因工程而受損，將於明日起展開保護措施前置作業；此外，赤崁樓也將於7月1、2日休園，進行修復工程的1、2期轉換。

文化局說明，赤崁樓因長期使用與氣候環境的諸多危害，致使建物本體出現裂化損壞，設備老舊而亟需修復，因此在距離前次修復約30年之後，於2022年3月31日再次展開修復工程。此次修復工程採2階段進行，第1階段先修復文昌閣，開放遊客參觀海神廟；第2階段則反之。並針對牆體、屋頂、屋脊、地坪、欄杆、樓梯、木作、門窗、漆作與蟲蟻防治等環節進行工程。

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台南赤嵌樓海神廟修復在即，24日起將展開贔屭碑保護措施前置作業。（台南市政府提供）

文化局說，為避免海神廟南側的9座乾隆御賜贔屭碑，因修復工程受到傷害，文化局將於24日起展開進行贔屭碑保護措施前置作業，在海神廟與贔屭碑之間放置防護板，打造耐壓RC鋼構保護棚架，讓贔屭碑在工程期間能受到全方位的保護措施；赤崁樓也將於7月1、2日休園，進行修復工程的1、2期轉換。

文化局長謝仕淵表示，赤嵌樓海神廟於整修工程期間，也特別以「工地展場化」概念，接力推出「海神廟假設工程」文化科技展示與工區藝術策展行動。前者預計結合夜間光雕投影應用，期望於台灣文化創意博覽會期間8月23日至9月1日，現地重現這座17世紀曾作為台灣商業中心的重要城市，打造專屬的「台南400限定景觀」；

後者將在接續的施工期間，嘗試以藝術策展的方式，打破文資修復工程現場必然只能圍牆高築的既定印象，將工區打造為「文化資產教育的現場」，歡迎大家前來體驗「1624台灣歷史教室」。

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