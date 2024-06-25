宜蘭傳藝園區「接班人好戲台」暑假持續上演 邀民眾相揪免費看表演

宜蘭傳藝園區接班人好戲台暑假持續上演，邀大家免費看表演。（宜蘭傳藝園區提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心「接班人好戲台」暑假期間持續上演，邀請國寶藝師接班人輪番演出，活動免費開放進場。

宜蘭傳藝園區今年度「接班人好戲台」表演類別，包含說唱、滿州民謠、布袋戲、南管戲曲、歌仔戲、北管音樂、北管戲曲、排灣族口、鼻笛，下半年的活動從暑假到11月。

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7月1日暑假首發登場是微笑唸歌團的說唱節目，詮釋劫富濟貧俠義故事廖添丁傳奇，接續由屏東縣滿州鄉民謠協進會接棒，以滿州傳統民謠結合自行創作的歌詞，訴說藝師張日貴的一生，另有排灣族口、鼻笛團隊、布袋戲團、歌仔戲、南北管團隊表演。

宜蘭傳藝園區表示，「接班人好戲台」今年上半年已演出近200場，吸引約2萬名觀眾進場觀賞，7月將啟動下半年表演活動，1天2場次，分別是上午11點半、下午3點，在園區的曲藝館演出（曲藝館每週三休館），每場次40分鐘。

此外，宜蘭傳藝園區展示館傳藝工坊有「接班人好手路」，安排台灣傳統工藝師駐園，與遊客交流互動，活動網站：https://ppsta.ncfta.gov.tw/home/zh-tw。

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