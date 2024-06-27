淡水古蹟博物館慶祝19週年慶！ 巨蟹座參加早餐趴再送好禮

淡水古蹟博物館將慶祝19歲生日，圖為淡水古蹟博物館的紅毛城。（資料照，文化局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館即將慶祝19週年慶！7月1日將「淡古館慶－巨蟹座早餐趴」，巨蟹座免費參加，還可獲得限量套餐，與淡古同年生日者（2005年7月1日）更獲得聯名禮盒，祝福19歲生日快樂。詳細活動內容可至官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。

淡古博物館將於7月1日生日當天上午10時30分在淡水海關碼頭舉辦「淡古館慶－巨蟹座早餐趴」，同為巨蟹座（6月21日至7月22日出生者）攜帶證明，免費獲得「漁人炸蝦鐵蛋沙拉軟法麵包佐白桃烏龍茶」限量套餐，限量71份，送完為止。與淡古同年生日者再加贈聯名禮盒1組，限量10組。

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巨蟹座朋友與館長黃麗鈴手捧「漁人炸蝦鐵蛋沙拉軟法麵包佐白桃烏龍茶」套餐。（記者陳奕劭攝）

淡水古蹟博物館粉絲專頁同步舉辦館慶線上抽獎，在10座淡水古蹟中找到黃色物品，拍照並上傳至指定貼文，有機會抽中市價1500元的「淡古月桃洗頭水plus金好梳禮盒組」、500元的「紅毛城官邸花磚野餐墊」或500元的「淡水古錢滾滾好運來精裝組」。

另外，正值淡水南瓜產季，遊客7月每周六來參觀，只要穿著黃色元素的衣服、帽子、鞋子、配件，可至淡水紅毛城的文創商品店領取「滬尾南瓜麵線」長壽禮，每日限量19包。



淡古館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館是全台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨的博物館，19年串聯古蹟建築群、結合淡水在地特色及古蹟景點，歡迎喜歡博物館的人參加館慶，成為歷史的一部分。

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