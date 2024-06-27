鶯歌陶瓷博物館啟動駐村計畫 廣邀7位全球好手來台交流

鶯歌陶瓷博物館預計安排7位入選駐村藝術家進駐國際駐村研習中心。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館啟動「2025台灣陶藝駐村計畫」，向全球爭取藝術家人才，即日起至7月31日開放具有2年陶藝創作經驗者申請，將安排7位入選駐村藝術家於2025年進駐國際駐村研習中心創作，規畫與民眾面對面交流、分享創作理念與示範創作技法的工作坊，還能前進藝術大學，與學子們陶藝互動，歡迎國內外陶藝好手投件。

陶博館館長張啟文表示，「台灣陶藝駐村計畫」負有盛名，每年徵件吸引逾百位來自全球五大洲的陶藝家申請，已有來自29國、129位陶藝家來館駐村，促成國內外藝術愛好者與國際夥伴們多元對話。今年陶博館與國立台灣藝術大學簽訂合作備忘錄，安排世界各國的駐村藝術家前進校園，互動新生代藝術人才，為創作打開新視野。

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藝術家辛卡·艾文赫恩（Simcha Even-Chen）目前正於陶博館國際駐村研習中心駐村創作，歡迎民眾交流。（記者陳奕劭攝）

陶博館開啟駐村計畫，打造國內外陶藝創作者交流的平台，入選者創作之餘在鶯歌陶都感受陶瓷的人文氣息，體驗風俗民情，與在地陶藝家交流觀摩，吸收各項資源來激發創作靈感。

每位入選的藝術家可免費使用半開放式陶藝工作空間及製陶設備，獲得創作材料補助上限3萬元與專屬寢室，入選名單將於9月30日公告，詳細資訊可上陶博館官方網站（https://reurl.cc/4rnZGK）或電洽02-86772727分機702查詢。

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