向台語音樂5大天王致敬 金曲歌王謝銘佑策展《流浪之歌》

策展人、金曲歌王謝銘祐當導覽解說員，講述許石、吳晉淮、文夏、洪一峰、黃敏等5位音樂天王故事。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕向台語音樂5大天王致敬！南市文化局舉辦《流浪之歌》台南400流行音樂展演系列活動，今（27）日在許石音樂圖書館暖身宣傳，由策展人、金曲歌王謝銘祐化身導覽解說員，從「台語流行音樂文化」角度出發，講述許石、吳晉淮、文夏、洪一峰、黃敏等5位台南重量級音樂天王打造的燦爛音樂時代。

《流浪之歌》台南400流行音樂展演系列活動，今日在許石音樂圖書館暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

謝銘祐表示，不論「台南400」、「府城300」，台南累積豐厚底蘊，有許多時間符號。5位音樂前輩從台南出發遷徙到台灣、海外各地，流浪之路有美好、有辛勞、有牽絆及離別，皆化作音樂創作養份，並將外來的歌曲混合揉雜再創作，引領一整個世代的流行音樂潮流，為世人留下經典民謠與豐富的音樂文化資產。

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文化局長謝仕淵表示，台南曾是台灣流行音樂產業重鎮，5大天王在這裡錄製許多膾炙人口的唱片，將經典歌曲傳唱至台灣每個角落，形塑台灣人共同的記憶，至今台南仍是台語流行音樂發展重要的基地。

《流浪之歌》展場以時間如海浪般推移前進情境佈展。（記者洪瑞琴攝）

展覽運用大量波浪曲面及穿透性物件，帶領觀眾穿梭於時代的浪潮，閱讀5大天王活躍於音樂舞台的時代年表、創作歷程及展演的流浪足跡、音樂創作歌仔冊、黑膠、歌譜等物件，更蒐集到難得一見的黃敏以本名黃東焜發行的攝影專輯，展區也有體驗於錄音室錄製老歌等互動裝置單元。

金曲歌王謝銘祐現場精采演唱「流浪之歌」。（記者洪瑞琴攝）

《流浪之歌》更籌辦兩場重量級台語流行音樂會，7月13日在台南文化中心場次，以「入城」為主題，由謝銘祐與麵包車樂團、王彩樺、大支、小人、阿雞GLOJ、柯泯薰、阿跨面等實力派歌手演出，呈現台南流行音樂的流變與多元發展；7月20日於新營文化中心的「離鄉」音樂會，由劉福助、文香、謝銘祐與麵包車樂團、方順吉、曹雅雯等老中青3代歌手演唱，連結5大天王離鄉背景的生平及其代表歌曲。兩場皆免費索票。

《流浪之歌》特展地點在許石音樂圖書館，展期6月28日至11月10日。

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