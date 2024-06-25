【藝術文化】「南夏時刻」暑假搶客 台南400系列文旅集點換吃喝玩樂住優惠

台南市長黃偉哲（右2）與藝人郭子乾（左2）昨日出席宣傳記者會，共同宣布「南夏時刻」活動開跑。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府即起推出「台南400」暑期活動「南夏時刻」，昨（24）日台南市長黃偉哲攜手藝人郭子乾，邀民眾夏日「南飄」共遊台南，包括近30場藝文展覽暨行動、11處古蹟博物館及台南3大暑期檔大型活動加入，凡完成集點任務，即可享超過30個品牌折扣優惠。

昨日宣傳記者會由黃偉哲與郭子乾共同宣布「南夏時刻」開跑。南市文化局表示，為邀民眾來訪感受台南的熱情款待，特別與在地品牌合作，推出「台南招待」活動。民眾在「南夏時刻」指定展覽完成集點後，將獲得「台南招待」電子優惠券，憑券即享逾30家合作品牌獨家優惠。

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黃偉哲說，南部天氣好，外地民眾紛紛「南飄」到台南，有來玩的，也有移居台南的，為帶給民眾一個難忘的暑假，市府推出「南夏時刻」活動，除串聯暑期藝文展演活動，更結合在地店家推出集點任務，民眾可透過積點來獲得電子優惠券。優惠涵蓋各項餐點、手搖飲等，非常適合遊客自我充電，以及親子全家出遊放電，名眾可把握暑期時間，即刻來台南度假。

文化局長謝仕淵說，「南夏時刻」做為台南全新打造夏日文旅品牌，結合「台南400」系列藝文展演行動，囊括「我們從河而來：流域千年。文化共筆」、「客星人的多重宇宙」、「透南城：城市穿行四百年」、「農漁地景藝術節—數位科技農業劇場」和「原原不止四百年—原住民族群文化展」等8大主題策展，以及11處古蹟博物館，和台南國際芒果節、七股海鮮節、將軍吼音樂節等3個暑期大型活動，並以「2024台灣文博會」做為壓軸，精采可期。

「南夏時刻」活動結合的台南在地品牌更是精銳盡出，囊括吃喝玩樂到住宿優惠，此外，愛國婦人會館更推出「台南400限定概念門市」，呈現台南過去的文化成就，展現這座城市面向未來的決心與準備，期望全國遊客體驗台南燦爛盛夏的精采與美好。

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