台中電影Fun-In季有吃又有拿 首映嗨翻山城

台中電影Fun-In季舉辦摸彩，民眾抽到大獎。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕2024台中電影Fun-In季活動正式開跑，開幕場昨（28）日在豐原陽明市政大樓府前廣場登場，由深受大小朋友喜愛的《超級瑪利歐兄弟電影版》領頭陣。許多民眾全家出動，在星空下看動畫配爆米花，歡笑聲不斷，市府新聞局副局長陳瑜表示，電影Fun-In季自2011年開始舉辦，今年精選17部動畫強片巡迴各區放映，歡迎共襄盛舉。

陳瑜表示，影視文化是新聞局重要發展政策之一，昨日於星空下欣賞開幕片《瑪利歐兄弟電影版》，現場享受免費爆米花、零食以及限量大阪扇，更提供眾多獎項回饋市民，有的吃又有的拿！感謝市議員邱愛珊、豐原區長洪峰明等來賓蒞臨同樂，與現場民眾共同享受夏日電影院的歡樂氣氛。

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今年電影Fun-In季延續最受親子族群歡迎的動畫主題，6月28日至8月31日巡迴台中29個行政區放映，每場次均會抽1台32吋液晶電視與10組電影票，戶外場更加碼1台43吋液晶電視機及爆米花，開閉幕場再加碼日本大阪雙人來回機票、1台75吋液晶電視及Switch遊戲機，活動場場免費！場場抽獎！還有大阪扇及台中市影視發展基金會提供的多項大獎，歡迎市民朋友一起來參加，一起Fun暑假！

新聞局表示，今年活動特別感謝台中在地的維他露基金會及華元食品贊助，提供限量舒跑S運動飲料及美味餅乾，與現場觀眾分享同樂；同時，活動也延續與勞工局合作，將於7月5日東勢區、7月13日沙鹿區、8月2日南區、8月23日太平區等場次提供免費視障按摩體驗。詳細活動資訊可上官網查詢或搜尋關鍵字「放映季」。

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