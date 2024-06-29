放暑假了！屏東為期2個月藝文盛宴開跑 霸王龍特展打頭陣

屏東縣政府以「阿緱弄青春」為主題，舉辦一系列藝文饗宴，29日揭幕。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕放暑假了，屏東縣政府以「阿緱弄青春」為主題，舉辦一系列藝文饗宴，由今天（29日）於屏菸開展的《我是霸王龍20週年展》親子藝術特展打頭陣，揭開為期2個月的精彩活動，有音樂戲劇、文學閱讀、動漫、市集等輪番登場，要帶給大小朋友最chill的夏日回憶。

《我是霸王龍20週年展》親子藝術特展29日起登場，有多種不同遊戲關卡，縣長周春米也與小朋友同樂。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，縣府將今年暑假各式各樣的藝文展演活動，彙集「阿緱弄青春」活動秘笈，讓大小朋友可以按圖索驥，找到自己喜歡的活動，陪伴孩子開心玩樂、學習，充實假期生活。

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周春米今天上午也前往屏菸10號倉庫參觀《我是霸王龍20週年展》，此項展覽以日本知名作家宮西達也「霸王龍」系列經典繪本，設計立體互動遊具、故事屋、以及超過30幅霸王龍圖稿，並打造多種不同遊戲關卡與拍照區，讓孩童在玩樂與五感體驗中，激發創意與想像力，特展今起展出至9月22日。

屏東縣長周春米和小朋友們一起彩繪恐龍。（記者羅欣貞攝）

屏縣府文化處表示，配合《我是霸王龍20週年展》開展，6月29、30日下午1時起「金葉俱樂部：恐龍出沒─爬蟲森友會」探險市集，有擬真的恐龍劇場登陸屏菸，以及各種萌寵「爬寶」現身。另在屏菸修理工廠正展出「南島神話」特展，有難得一見的南島語族文物及其精彩的口傳文學；緊接著7月20日還有動漫迷最愛─「COSER夏日祭」等。

《我是霸王龍20週年展》親子藝術特展有各式遊戲讓小朋友體驗。（記者羅欣貞攝）

屏東演藝廳、屏東藝術館也推出各種形式的演出和工作坊，包括「太日樂團《幻想·九歌》」、「愛唱歌劇場《瑞比與安弟的樹洞狂想》特別版」、沙龍音樂會等多元節目。

屏東總圖也辦理近30場講座與工作坊，帶領親子一同閱讀賞析繪本；為推廣本土閱讀設計的「偶玩台語」夏夏叫兒童營，利用彩繪布袋戲偶和操偶演練「講台語嘛也通」。

《我是霸王龍20週年展》親子藝術特展有多種不同遊戲關卡與拍照區，親子玩得很開心。（記者羅欣貞攝）

另外，屏東勝利星村「嗨啤夏趴市集」，也將於於7月20日、21日下午3時起清涼登場，集結冰飲、特色美食，有吃有喝，為酷暑增添透心涼；各項藝文活動可隨時關注屏東縣政府文化處官網及臉書。

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