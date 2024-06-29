新版《松鼠寫給螞蟻的信》爆爭議！翻譯家控譯文改到認不得 出版社緊急下架

小漫遊文化新出版《松鼠寫給螞蟻的信》，但翻譯家尉遲秀收到書後指出譯文被改得不認得，向出版社提出質疑。（翻攝自尉遲秀臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕由翻譯家尉遲秀20年前翻譯的《松鼠寫給螞蟻的信》，近日由小漫遊文化重新發行。尉遲秀於臉書指出，拿到書後譯文被改得認不得，向出版社提出抗議。小漫遊文化緊急發出聲明將回收銷毀所有販售通路及庫存書。

尉遲秀27日在臉書上表示，日前他收到小漫遊文化寄來的贈書時，「發現當年出版的譯文被改得麋麋卯卯，每一頁都改，『松鼠寫給螞蟻的信』更是整封信改到我認不得。」

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尉遲秀指出，「翻譯了140本書（圖文書超過80冊），每本我都是不厭其煩從電子稿開始和編輯一同修訂，一直看到送印前的紙本校對稿才放手。我怎麼可能讓我的名字跟一本讓我覺得陌生的書放在一起。」

小漫遊文化針對《松鼠寫給螞蟻的信》一書，編輯修改譯稿未經原譯者同意即上市之聲明公告。（翻攝小漫遊文化臉書）

小漫遊文化27日發布聲明公告表示，翻譯文稿係由前一版出版社大田出版授權使用，今年6月推出新版，因編輯作業疏失，未在新書上市前與譯者溝通，譯者收到成書後，發現譯文有問題而主動聯絡小漫遊文化。

「聲明公告」指出，尉遲秀於24日晚間私訊告知編輯後的譯文有問題，後經編輯當面拜訪道歉及溝通，尉遲秀同意出版社先處理庫存書，不須全面下架，但譯者名稱要全部遮蓋，國家圖書館預行編輯資料如可更改也要盡快更改。並表示，小漫遊文化於26日開始清查全台庫存，並召開全社會議，討論處理方案，並於27日發出緊急通知，「此書所有販售之通路及庫存書立即回收銷毀」。

尉遲秀從事翻譯工作多年，現任台灣法語譯者協會理事長，以及輔仁大學法文系兼任助理教授。已故捷克知名作家米蘭．昆德拉作品繁體中文版，幾乎全由其翻譯。

尉遲秀20年前翻譯的《松鼠寫給螞蟻的信》為荷蘭作家敦．德勒根（Toon Tellegen）撰文，在美國網路書店亞馬遜（Amazon）讀者評價高達4.7顆星。德勒根擅長借由描繪動物之間的細膩互動，呈現人類的童心與無限想像。

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