藝術家石晉華車禍逝世 享壽60歲

石晉華〈走鉛筆的人（1996-2015）〉紀錄自己持筆行走的過程和筆跡，透過重複身體行為及筆跡變化，隱喻人生的輪迴，省思自我存在。（藝術家授權、攝影中心提供）。

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代藝術家石晉華傳出昨（28）日在高雄發生車禍意外，經醫院搶救無效過世，享壽60歲。

安卓藝術 Mind Set Art Center於臉書表示，台灣當代重要藝術家石晉華於2024年6月28日下午在高雄發生車禍意外，經醫院搶救無效後於6月28日下午往生，享年60。藝術家的公祭目前暫定7月7日舉行。

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石晉華的耗費6年、在十米長的畫布上來回走筆一百公里完成的創作《行路一百公里》。「走筆系列」從觀念藝術的角度出發，將每一支筆比喻為獨立的生命，而藝術家的身分則轉化為「筆」的「助理」。（安卓藝術提供）

高美館代理館長林羿妏表示，猶記得今年3月時石晉華老師於「透景線」Gallery Talk活動時與大家侃侃而談的光景，然而昨日卻傳來藝術家先行離開我們的消息，深感遺憾。她指出石晉華老師與高美館緣分深厚。高美館典藏了2件石晉華老師的作品，其中1件典藏〈行路一百公里〉為歷時6年才完成的大幅作品。從2012年在彰化師範大學美術系駐校時跨出第一步起，經歷了高美館、香港巴塞爾藝術展覽會等三地的實踐，總計27次的走筆、集結了無數心血結晶，也是他成名之作〈走鉛筆的人〉創作邏輯的改版鉅製。此件作品包含了藝術家於畫布上來回以鉛筆奔走的畫作本身，鋪於地面上的布則同時紀錄了藝術家走筆時來回遺留的足跡，加上過程計日計數文字文件、影像縮時攝影與錄像、走筆所穿用之鞋子、里程紀錄本、耗去151枝鉛筆的剩餘尾巴、裝滿鉛筆屑的玻璃瓶等，種種元素與紀錄的結合形成了此大作。

林羿妏認為，石晉華以身體歷練、生命感悟出發，如「苦行僧」一般每日不停歇的進行創作，也反映了真實的人生。他透過創作實踐，批判世俗體制、抒發內在心情的同時，卻也不斷修正自我心性，在面對人生給予的嚴苛環境中，併發出燦爛生命之光。他的非凡精神將持續流傳，並永存於我們心中。

石晉華1964年生於澎湖。1990年畢業於國立台灣師範大學美術系，1996年取得加州大學爾灣分校藝術創作研究所碩士學位。曾獲得1986年第11屆雄獅新人獎、2007年高雄市立美術館「高雄獎」、第10屆李仲生基金會視覺藝術獎、台北市立美術館「台北美術獎」。2010年以展覽「當代藝術煉金術三部曲」入圍第9屆台新藝術獎。因患有幼年型糖尿病，17歲開始日復一日監測身體狀態，因而意識到「身體」不僅是工具，更是精神實踐與鍛鍊的場域。攝影中心正展出他的作品〈走鉛筆的人〉，是他歷經20年、積累60次持筆行走的藝術創作，隱喻人生的輪迴，展開對存在的省思。

石晉華因病在固定時間施打胰島素，且外物侵入身體所產生的物質性思考，以及面對面對生死無常均反映在石晉華的創作上。在強烈的身體感驅動下，石晉華早年發表作品多為行動藝術。其最著名的「走筆」系列中，緣起自他哥哥送給他的一支原子筆，石晉華在耗盡油墨之前，以陪這支筆走完最後一程的心情，讓筆完成最後一張畫，再以一首詩紀念它。他將自身作為一個耗盡鉛筆的工具，反覆動作以鉛筆繪製牆面（或紙張），將鉛筆的耗費喻為一生，重複的走筆過程喻為輪迴，在創作中他反映著身體的驅動與宗教哲理的思考。作品獲高雄市立美術館、國立台灣美術館等地典藏。

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