聽過「涼感系沉浸式閱讀體驗」嗎？捧在手上津津看 體感溫度降2度

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品書店推出的暑假閱讀企劃的Summer Reading 主題展，集結驚悚、懸疑、犯罪推理等主題，推出系列書展。即日起至9月1日，百本中外圖書75折起。

涼感系閱讀書單，首推台灣首部校園鬼故事研究專書《必修！臺灣校園鬼故事考》、日本超人氣怪談和尚三木大雲最新超自然創作《京都怪奇談：幽冥之門篇》，以及連恐怖大師史蒂芬．金都盛讚的《詭畫連篇》，企圖讓人透過閱讀讓涼感指數突破低點。

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《必修！臺灣校園鬼故事考》 謝宜安。（誠品提供）《京都怪奇談：幽冥之門篇》三木大雲。（誠品提供）《詭畫連篇》傑森・雷庫拉克。（誠品提供）

涼感系書單，另一選擇，則非驚悚犯罪推理小說莫屬。租屋族閱讀前需三思的《殛屋出租》在看似完美的空間中因一封遺書，展開一場神祕又驚悚的調查故事，過程緊張刺激到讓人忘了呼吸、全球狂賣100萬冊的《家弒服務》續集《家弒絕招》也再次透過主角最新的家事服務工作，揭露另一起富豪人家勾心鬥角的殺伐亂局，多角敘事謎團挑戰讀者細膩的邏輯能力；還有受英國犯罪小說天王伊恩．藍欽力推的《錯時錯地》大膽到令人瞠目結舌，意外可以回到昨天的能力是否就能彌補兒子的殺人真相？耳目一新的犯罪思考角度，讓你感受極致恐怖的涼感美學。日本推理鬼才作家東野圭吾2大暢銷新作《祈念之樹：守護之心》、《和魔女共度的七天》融入奇幻元素，帶來發人省思的暖心推理之作。魔鬼藏在細節裡，再恐怖的案件也有跡可循。詳詢迷誠品網站（https://reurl.cc/gG3yXV）。

《殛屋出租》 德蕾達‧賽‧米契爾。（誠品提供）《家弒絕招》 芙麗達．麥法登。（誠品提供）《錯時錯地》 吉莉安．麥卡利斯特。（誠品提供）

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