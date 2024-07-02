松菸發行首本刊物《松誌SongMag》 提供4種旅遊路線探索浪漫哲學

松山文創園區發行首本旅遊小誌《松誌SongMag》，初版限量發行3000本。（松山文創園區提供）

〔記者詹湘淇／台北報導〕松山文創園區發行首本旅遊小誌《松誌SongMag》，整合松山文創園區、台北大巨蛋、誠品生活松菸以及忠孝東路553巷巷弄間的風格品牌，規劃文化、體育、藝術、親子共四種風格旅遊路線，首刊以「Hide & Seek」為主題，透過躲貓貓遊戲概念深入挖掘大松菸基地的全面貌。

松山文創園區表示，隨著今年初誠品松菸24小時書店進駐、台北大巨蛋與大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」正式開幕，大松菸基地儼然形成「台北體育文化園區」。為了迎接周邊鄰居，松菸發行旅遊小誌《松誌SongMag》，提供旅遊指南讓大眾探索這片融合歷史與現代的大基地，整合松山文創園區、台北大巨蛋、誠品生活松菸以及忠孝東路553巷巷弄間的風格品牌，規劃文化、體育、藝術、親子共4種風格旅遊路線，捕捉古蹟、巷弄和池畔的風景，提供全方位的私房景點。

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松菸合作店家與大松菸基地服務台皆提供實體《松誌SongMag》免費試閱。（松山文創園區提供）

松山文創園區說明，4種風格路線都由不同導遊帶路，分別為松山文創園區吉祥物兼金牌導遊「松鴨桑」，及3位來自台北市立動物園的好朋友小熊貓、金剛猩猩與無尾熊，4位導遊各自擁有鮮明個性、職業和喜好，可聚焦園區不同領域遊客。風格導遊的插畫角色設計師為知名插畫藝術家「いくいく小高潮色計事務所」主理人色長，運用她擅長的擬人化動物及鮮亮色彩創作，藉由動物習於隱藏的特性呈現出創刊號主題「Hide & Seek」。

松山文創園區指出，《松誌SongMag》初版限量發行3000本，即日起至合作品牌單筆消費滿500元即可免費兌換，為服務國際觀光客，松山文創園區也特別製作《松誌SongMag》中文及英文數位版，掃描QRcode即可線上閱覽。

松山文創園區也推出期間限定的「Hide & Seek」集章活動，9月1日前加入「SCCP 松山文創園區」LINE 官方帳號好友，前往16處指定地點尋覓印有4位動物風格導遊的小卡，並掃描QR code完成集章，就能任選兌換合作品牌好禮，集滿16個章即可抽「誠品行旅行政套房+In Between雙人套餐招待券」，親身參與一場大松菸基地躲貓貓。

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