文化資產保存法升級報告 李遠：強化傳統匠師薪水保障

文化部長李遠（左）與文資局局長陳濟民今（3）日赴立法院就文資保存相關議題報告並備質詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法院教育文化委員會今（3）日針對「文化資產保存法」施行40年有餘，修復體系翻新升級，邀請文化部報告並備詢。立委郭昱晴提及，文資傳匠工坊中的合格匠師面臨稀缺情況。文化部長李遠表示，將會積極建立人才培育的機制，並強化傳統匠師薪水保障。

郭昱晴質詢時提到，「文資傳匠工坊」目前能從事修復工作的人力不到三分之一，人力明顯不足，如何補救？」

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立委郭昱晴針對文資傳匠工坊合格匠師稀缺提出觀察。（記者董柏廷攝）

李遠說明，隨著傳統工匠的逐漸凋零，還有社會變遷導致傳統師徒制的式微，願意投入文化資產修復的人員愈來愈少，「會強化傳統匠師的薪水保障，並訂了一個匠師分級制度，；輔導地方政府傳統修復的人才；同時，也把優良傳統匠師納入國家資產保存，給予尊榮感，並且建立回訓制度，讓在技術人員可以再回來受訓。」他表示，持續建置專業的人才庫，媒合具有傳統匠師資格的師傅，進入修復現場工作。

郭昱晴指出，是否文化部是否可與教育部跨部會溝通培養古蹟修復人力？

李遠表示，為了讓年輕一代進入修復工作，訂定匠師分級制度，「也與教育部討論開設相關科系，擴大傳匠課程培訓。」並持續與教育部、勞動部合作，透過學校教育、在職進修，強化產學供需的媒合，提升文資修復的品質，打造出屬於台灣的文化資產產業走向永續發展。

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