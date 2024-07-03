遊台南哪裡買伴手禮？「台南400」商品快閃限定在愛國婦人會館

「台南400」限定店，即日起在愛國婦人會館開賣。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遊台南哪裡買伴手禮？「台南400」限定店，即日起至9月15日，在台南愛國婦人會館正式開賣！除了匯集古蹟點既有限定品項外，更搭配「台南400」的夏天全新文旅品牌「南夏時刻」，集結超過50個品牌、175種品項，展現台南滿滿文化創意力。

「台南400」限定店在愛國婦人會館，展現文創能量。（南市文化局提供）

南市文化局表示，「台南400」做為台南城市的重要歷史發展里程，一座城市展現出在地文化風貌與特色，更源於所有居民共同的積累與實踐。「台南400」系列行動，自2022年起即攜手民間，以「台南400視覺識別系統」授權形式，讓各界共同參與。

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遊台南買伴手禮，「台南400」限定店，即日起在愛國婦人會館開賣。（南市文化局提供）

「台南400」視覺設計元素皆來自台南人文歷史自然元素，其中標準色包括武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘及做為底色的鯤鯓沙白。迄今累積約200餘家品牌或單位響應，用來布置空間、設計活動視覺，更透過品牌創意打造特色產品。

這次限定店參與品牌範圍包山包海，包括老木創生、好醋咪、富樂夢、旺得福、無藏茗茶、緯和Veeho、碰器工作室、億進寢具、明星花露水、南方設計、台灣菸酒、潔芬、鹽水區農會、台灣美研院、文鼎留聲博物館、福滿軒香業、nuGen、亞力文化、KAKA台南潮蝦餅、南埕衖事、黑橋牌、佳皇紙業、林義豐冬瓜茶、波特鉅、上智關廟麵、上河國際、想飛益可福生態牧場、HER SAY CAFE 好式咖啡、商安實業社、台剛獵鷹、慕竹閣、台灣守護文創、舊振南、森果川自造所、好光濃食品、善糧不二、台灣璞育文教發展協會、官田烏金、左達工作室、好室喵、奧斯網路資訊社、台灣農創興業、咕咕雞、統一茶裏王、誠品生活、合力酒廠、友達光電FindArts及tittot琉園，還有神祕品牌尚待公布。

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