「落跑新郎」撞到神祕地下組織 ｢家事修理會社｣7/6追追追到台北

《家事修理會社》透過布袋戲搖滾音樂劇，探討傳統與當代的「家庭價值觀」。（義興閣掌中劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由義興閣掌中劇團推出的布袋戲搖滾音樂劇《家事修理會社》，不同於傳統戲曲的劇本結構，融合黑色喜劇基底、現代劇場導演手法與獨特的音樂風格切入當代議題，探討「家庭」定義與價值觀，透過虛幻的布袋戲偶玩出新「掌」戲。將在7月6日，於台灣戲曲中心小舞台，連演2場。

義興閣掌中劇團第4代傳人暨音樂設計王凱生受訪時說明，義興閣掌中劇團具備搖滾精神，「擁有自己組的搖滾樂團，所以編制統一，編曲也根據每一齣戲不同的劇情，編創新曲。」搖滾樂與布袋戲，結合現代劇場的導演手法，除了音樂風格別傳統，揉和傳統金光戲與賽博龐克的鮮豔視覺，打破傳統布袋戲的展演想像。

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義興閣掌中劇團劇碼更常致力跟當代連結，反映社會現象，探討的主題不乏針對時事提出觀點或質疑，《家事修理會社》是一部以荒謬喜劇為基底，故事敘述主角吳好天在婚禮當天成為落跑新郎，卻在逃跑路上遇見神祕組織「家事修理會社」，以鞏固家庭價值為宗旨，偕同落跑的吳好天展開保衛家庭正義的任務，藉此探討「完美家庭」在不同世代之間的定義。演出詳詢OPENTIX網站。

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