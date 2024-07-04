眼科醫師的攝影之眼 結合詩文呈現世界之美

眼科醫師陳英毅舉辦「寰宇遊蹤——陳英毅詩文攝影展」。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕老家在嘉義縣朴子市的71歲眼科醫師陳英毅，喜愛旅遊及攝影，30年來在台灣各地及世界多國用攝影之眼記錄許多風景及人文，5年前他開始學習詩文創作，透過絕句、律詩表達作品意涵，精選90多幅攝影作品，在家鄉的梅嶺美術館舉辦「寰宇遊蹤——陳英毅詩文攝影展」，觀展的民眾感動說：「就像用照片與詩文走遍全世界！」

陳英毅說，小時候因看電影《環遊世界八十天》，因此希望若有能力，盼能環遊世界。在台中市從事眼科醫師多年後，開始利用閒暇時間到各國旅遊攝影，曾任台中市攝影學會理事長，多次在台中、嘉義展覽作品。

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陳英毅在葉門拍下有眼妝的穆斯林婦女。（記者林宜樟攝）

陳英毅觀察敏銳，運用獨特的視野及角度，走遍數十個國家，捕捉下如印度灑紅節民俗、非洲草原母獅狩獵蹬羚、中國雲南紅土高原、美國大峽谷、希臘神殿等作品，其中搭乘熱氣球拍攝肯亞馬賽馬拉國家公園的景色，孤樹矗立在旭日草原，有如油畫，讓人驚豔。

2019年，陳英毅接掌朴子高明寺董事長，往返台中與嘉義，因參加梅嶺美術文教基金會成果發表會，認識樸雅吟社詩人黃哲永及黃哲永的妻子邱素綢，開啟對詩文的興趣，拜師學習詩文創作；黃哲永建議陳英毅，可用詩文詮釋內心感受，他因而開始創作，將心有所感的畫面，以詩句呈現。

陳英毅拍下非洲長頸鹿交配的特殊場景。（記者林宜樟攝）

陳英毅的詩句搭配照片，如非洲長頸鹿求歡交配畫面，詩文「荒郊壁上觀，長頸鹿求歡，愉悅雌雄配，傳宗此肇端」；家鄉縣定古蹟朴子水道頭的黃昏落日，詩文「橫行鼠疫不勝憂，媽典興修水道頭，古蹟徽標遊子憶，思鄉情意永長留」，書寫朴子鄉親的共同回憶及水道頭的由來、歷史。

陳英毅說，攝影展在台中市大墩文化中心及嘉義縣梅嶺美術館展出，感謝國際攝影家聯盟名譽副主席江村雄、攝影實業家劉漢介董事長、黃哲永老師、梅嶺美術文教基金會董事長陳浚沂等協助，以及嘉義文化獎得主書法大師蕭吉川題字、玉山美術貢獻獎得主柳炎辰篆刻用印。攝影展7月6日上午9點30分進行開幕茶會，展期至7月14日。

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