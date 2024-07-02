【藝術文化】樂享逍遙音樂節 7/7嘉義登場

（圖：樂享逍遙音樂節提供）

由台灣室內樂藝術推廣協會理事長徐錫隆自1996年發起的「樂享逍遙音樂節」，得到嘉義縣大埔鄉鄉長吳明勳及立法委員蔡易餘支持，以及東和樂器贊助河合鋼琴，將於7月7至12日，在歐都納山野渡假村表演廳登場。

今年參與的音樂家包括小提琴家陳沁紅（前台師大音樂院院長）、李俊穎（交大音樂所所長）、王逸超（輔仁大學音樂系主任）、清大王般若、文大許淑婷、清大張士芃；中提琴家實踐大學巫明俐；鋼琴家實踐大學顏華容、台藝大黃貞綾及台師大廖皎含；大提琴家東吳曾史妃、台藝大黃盈媛；長笛家林薏蕙（交大教授）。

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活動內容包括8日1場音樂大師講座「音樂的影響力」，以及9至11日共3場公益音樂會，將由逍遙音樂節慶樂團與大埔愛樂弦樂團演出；另將於12日在和平社區發展協會舉辦音樂百匯快閃。

主辦單位表示，「樂享逍遙音樂節」一連串音樂百匯系列活動，包括公益音樂會、音樂講座，以及義務指導大埔國中小學參加愛樂弦樂團同學的訓練及演出，旨在推動地方創生，讓年輕人回到社區參與當地的文化藝術活動，有興趣的民眾可前往觀賞。（文：記者凌美雪，圖：樂享逍遙音樂節提供）

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