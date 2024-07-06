以「窗」為城市之眼 台南市立博物館《百窗即景》開展

《百窗即景》特展透過不同載體呈現各式的「窗」，讓觀者看見台南這座城市過去與未來。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕什麼會是專屬台南的獨特窗景？台南市立博物館策劃《百窗即景》台南城市特展，透過不同載體呈現各式的「窗」，如何成為大家記憶、探索、構築對台南的理解與想像，也開啟每位觀者未來窗景的無限想像，呼應「臺南400」反思過去，面向未來的精神。

台南市立博物館《百窗即景》特展展到12月31日 （台南市文化局提供）

《百窗即景》特展分3個主展區，分別是「黑白年代的彩色驛站」、「框景的驛站」、「流動的驛站」。南市博館長王世宏說，希望帶領觀眾探索台南生活多元面向，同時也關注台南與世界及異文化相遇時如何「觀看世界」，以及對未來城市發展的想像與期待。

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台南市立博物館《百窗即景》城市特展今天開幕。（台南市文化局提供）

這次展覽特別與聚珍臺灣、新營社大合作，透過近百張府城的照片選件與工作坊至新營糖廠鐵道現地拍攝，帶領民眾穿梭台南獨有的時空，從當代的視角切入歷史，再從過去的影像走到現在，通過「百窗」確立我們與外部世界的相對位置，認識世界、定位自己。

台南市文化局長謝仕淵說，在台南，隨意的一道窗景，都可標記出歷史、地理與時間座標，展覽作為一種濃縮的媒介，提供民眾觀看城市的不同視角與方法。「窗」彷彿相框，但在此有限的視野範疇內，同時凍結了台南不同時間點的人文風景與地貌。

《百窗即景》台南城市特展，著重城市每個時期，人與地方互動所產生的各式風景，提取出「觀看城市的各種視角」。「窗」框出時間的樣貌，是作為城市之眼；而人們觀看的目光，便是城市之窗。

《百窗即景》特展，地點在台南市立博物館1樓特展室，展期即日起12月31日。

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