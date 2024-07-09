「美術館的開箱派對」！國美館邀民眾體驗藝術

觀眾可親手繪製作品，布置在美術館的特定牆區。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館今年迎來36週年，推出館慶活動「美術館的開箱派對」，以「開箱」為概念，連結國美館當期展覽內容，在水牛廳設置探索展示裝置，規劃6個隱藏在國美館的體驗主題，為觀眾開箱關於美術館的幕前、幕後樣貌。即日起至7月14日限期登場。

跟著國美館設計者只是地圖，一探畫作背後的的故事。（國美館提供）

國美館長陳貺怡館長表示，「美術館不只是用來觀看，而是用來體驗的。在國美館，大家不僅可以看到各種藝術作品，還有更多的活動、功能與角落，可以讓民眾體驗與發現。」因此，今年36周年館慶，為拉近觀眾與藝術的距離，國美館結合當期展覽，特別推出期間限定活動「美術館的開箱派對」，設計體驗地圖，讓觀眾藉由尋找答案、探索細節，更深度認識美術館，並進一步想像台灣藝術發展的未來樣貌。

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關主將帶領觀眾逐一進行各種「美術館開箱體驗」。（國美館提供）

「美術館的開箱派對」透過探索場域中6道體驗主題的引導，由觀眾當下好奇的圖像或文字，觸發直觀有趣的選擇，每位觀眾會因為自己的選擇而開啟不同的體驗起點，在探索公共空間及當期展覽過程中，瞭解作品如何維護、如何描述展覽中的故事及激發觀眾不同方式觀賞作品等。

國美館表示，期待這場「美術館的開箱派對」能啟發觀眾參與過程的思考，構築他們心目中美術館的樣子，同時提升欣賞當期展覽的趣味，對國美館幕後專業功能有更深入的瞭解。

此外，活動期間也將推出6場「Art Spark藝術快閃」限定活動，將由國美館館員引導觀眾於現場進行經驗共享、對談及創作，開箱更多觀眾所不知道的國美館，增加體驗的完整性，創造更多的觀眾互動參與，活動自由參加。活動詳詢國美館官網與臉書專頁。

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