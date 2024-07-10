跟著愛看書的長頸鹿沉浸書香世界 悅樂台中文心店今（10）日正式開幕

悅樂台中文心店今（10）日正式開幕，歡迎大家在館內跟著愛看書的長頸鹿享受閱讀樂趣。（悅樂台中文心店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飯店是讓旅人在專屬自己的時間中，享受不同於日常的非日常空間、度過美好假期的地方，每個品牌旗下的飯店，都有擄獲遊客心的獨特祕訣，標榜國內首推分享歡樂的Poshtel輕奢潮旅概念的悅樂旅店，繼悅樂花蓮中福店、台中站前店後，第3間分店悅樂台中文心店今（10）日正式開幕，強調以「閱讀」、「香氣」與「在地」3大亮點、共享空間等創新賣點吸引旅人，歡迎大家用自我風格體驗生活，在多樣化的共享空間裡，讓不同個性的旅人都能找到屬於自己的玩法。

悅樂台中文心店的「書想室」是旅人沉浸書香的溫馨空間。（悅樂台中文心店提供）

隸屬遠雄遊憩休閒事業旗下的悅樂旅店，是遠雄遊憩旗下第3個創新品牌，融入國際潮旅的分享精神，以創造分享歡樂、提供ESG在地體驗及負擔得起的享受等，3大體驗為核心，因為看好台中家庭渡假、商務及國際觀光的多元客群，選擇在台中再開一家悅樂旅店。今日開幕的悅樂台中文心店特別發表3大亮點，吸引旅人更加聚焦品味旅行與生活面向。首先是「閱讀」，文心悅樂以書為潮旅設計主題，愛看書的長頸鹿、高達10櫃的書想室、經典文學糖果牆、處處驚喜發現書頁端景，讓旅客體驗書香世界，更向Tsutaya Bookstore台中市政店選購藝術、文學、親子與在地4大類書籍，讓旅人在旅程中不僅享受文學樂趣，更能閱讀台中這座城市。

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舒適的窩樂空間全天候開放，讓不同個性的旅人都能找到屬於自己的玩法。（悅樂台中文心店提供）

其次是「香氣」：文心悅樂特有的「翻頁」香露是由曾榮獲國際香水大賽A+OA獨立設計大獎的氣味設計師-潘雨晴監製，以佛手柑、無花果、茶葉、檀香、雪松等配合，調合成令旅人放鬆且歡樂的香味記憶，創意靈感便是來自書本，世界像一本書，旅行便是翻閱她的方式，迎接旅人入住，一同翻閱世界的篇章。第3個亮點則是「在地」，身為愛地球一份子的悅樂旅店結合在地美食與文化，奉行ESG精神，除了提供單車共享、風格地圖、免費洗衣機，以及馬克杯和飲水機之外，更與在地的華剛茶業、陳允寶泉糕餅和書店等品牌合作，讓旅人品當地、嘗當季，一起為愛地球貢獻一份心力。

充滿設計感的房間，處處藏著設計師的巧思。（悅樂台中文心店提供）

循著上述3大亮點探訪悅樂台中文心店，愛閱讀的長頸鹿從牆壁探出頭帶你走進書香世界，全天候開放的共享空間，你可以在悅樂找到像客廳的窩樂、像餐廳的享食空間、像書房的書想室，就像一個在台中的家一樣自在；而在家裡最不可或缺的零食、飲料，悅樂提供免費全日享食，一進門是甜絲絲爆米花做開頭，還與春一枝冰品、陳允寶泉等品牌合作，豐富旅人的飲食享受；晚上悅樂最有人氣的宵夜泡麵時光，一整櫃10幾種琳瑯滿目的泡麵牆，讓人光看就大呼過癮。不只室內空間，悅樂文心店最引以為傲的就是試營運最受好評的海島風頂樓戶外空間「放風去」，白天夜晚各有不同感受，和三五好友帶著美食、飲品，或是幾本好書，直接渡假氛圍拉滿。

頂樓戶外空間「放風去」，白天夜晚各有不同風情，增添旅人的度假氛圍。（悅樂台中文心店提供）

歡慶悅樂台中文心店正式開幕，即日起至9月30日，悅樂花蓮店、台中站前店、台中文心店3店同步推出夏酒祭住房專案「乾杯吧！悅樂」，將台中在地的「迴響音樂」獨立樂團演唱會搬進旅店，暑假期間每個週末到悅樂演出。更多相關內容詳詢悅樂台中文心店官網。

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