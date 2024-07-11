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韓國「台風」吹起來了！文策院首爾台灣電影週連映７部電影

2024/07/11 14:54

文策院首次舉辦「首爾臺灣電影週」，期望向韓國影視業界與觀眾引介台灣更多元類型電影。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院（文策院）首次在韓國舉辦首爾臺灣電影週「Taiwan Movie Week in Seoul」，將於7月12至14日，一連三天向韓國觀眾舉行台灣電影盛宴，開放售票當天已有場次完售。台灣導演黃文英與陳潔瑤也將出席映後座談，增加台灣影視作品在韓國的曝光與知名度。

《千禧曼波》電影劇照。（台北電影節提供）

文策院表示，「Taiwan Movie Week in Seoul」將在首爾弘大商圈 CGV Yeonnam 與 CGV Hongdae 2間戲院舉辦電影特映會。放映片單包含《車頂上的玄天上帝》、《返校》、《哈勇家》、《周處除三害》、《千禧曼波，4K修復版》、《愛是一把槍》與《青春18x2 通往有你的旅程》等7部電影。片單題材涵蓋歷史、信仰、驚悚、原民、愛情、青年困境等多種元素，由曾任釜山影展、紅海影展策展人，並擔任多個國際影展選片人的 Kim Young-woo以韓國市場與在地觀點精選而出，以多角度視野進入韓國觀眾視野，呈現台灣豐富的當代影視景貌。

《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照。（翻滾吧男孩電影提供）

除了電影放映外，台灣影人也將出席3場映後座談，與觀眾進行面對面交流。開幕日將由《車頂上的玄天上帝》導演黃文英打頭陣，與觀眾分享電影幕後故事與臺灣觀點，隔日她也將以美術指導身分出席《千禧曼波，4K修復版》的映後座談。導演陳潔瑤則將出席週六《哈勇家》的映後座談，分享她在創作這部電影的心路歷程。

《愛是一把槍》電影劇照。（駐日台灣文化中心提供）

文策院董事長蔡嘉駿說明，近期有愈來愈多台灣電影進軍韓國，韓國也將翻拍多部台灣人氣電影與影集。在這樣的交流與趨勢下，期望透過台灣電影週的活動，向韓國影視業界與觀眾引介台灣更多元類型的電影、創作者與影星，並且積極佈局海外市場，未來將與全球其他城市的台灣電影週串聯，進一步推動台灣影視作品走向國際。

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