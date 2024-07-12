引水人比喻「護國神隊友」 蕭美琴：賴總統領航台灣平安走向世界

副總統蕭美琴出席文化總會「匠人魂」第50集《大船入港的守護者》發表。（文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會「匠人魂」完成50集里程碑，最新一集《大船入港的守護者》今（12）日上線，並於總統府舉辦發佈會，邀請副總統蕭美琴及本集主角黃昭玲出席，分享全台首位女性引水人的海上傳奇故事，蕭美琴除親贈為匠人打造的專屬紀念「匠人曆」予黃昭玲，同時稱讚黃昭玲專業領港的匠人精神，「讓每位認真的台灣人都成為護國神隊友」。

蕭美琴表示，「匠人」需要非常細膩的靈魂，同時要有能夠乘風破浪的勇氣，文總「匠人魂」專案已邁入第7年，從2017年起記錄台灣百工職人的身影，匠人們的付出都是台灣強大且重要的基礎，「台灣之所以可愛，台灣人之所以如此爭氣，能夠獲得這麼多國際友人的尊重，就是因為各行各業腳踏實地默默耕耘」。

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「匠人魂」第50集《大船入港的守護者》發表，左起中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲、交通部長李孟諺、副總統蕭美琴、領港黃昭玲、文總秘書長李厚慶、彰化銀行董事長凌忠嫄。（文化總會提供）

蕭美琴說，黃昭玲領港的工作，除要協助船隻平安靠港、安全離港，也要懂得與氣候共存，且必須精準掌握，如同政府的使命般，總統賴清德要把台灣這一艘大船「零風險、零事故」平平安安地靠好、平平安安地走向世界。「匠人魂」第50集以引水人為主角，除具有里程碑意義，更重要的是象徵政府承先啟後、順利開展的意向，期待百工百業的匠人們持續努力加油，讓每艘船都能放心闖蕩世界、安心靠港，讓每位認真的台灣人都成為「護國神隊友」。

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