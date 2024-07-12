「我的初戀是頭鹿」小品音樂劇勾人悸動 念念不忘青春特有回憶

《我的初戀是頭鹿》今年以音樂劇推出，演員不只飆戲感，也獻歌藝。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由僻室House Peace推出的《我的初戀是頭鹿》去年以讀劇版首度登場後，今年再推出新版本音樂劇於「2024台北兒童藝術節」登場。胡錦筵編劇暨作詞、陳星佑作詞、徐啟洋作曲合作譜寫新歌，重新編曲，搭配現場樂團演出，由5位演員康雅婷、楊迦恩、鎮萬鈞、尹仲敏、曾思瑜等人不僅同台飆戲，也獻出歌藝，帶出即將畢業的高中生們面對校園體制反抗與戀愛初萌時內在的悸動與騷亂故事。即日起至7月14日在北藝中心藍盒子演出，帶領觀眾重溫校園時光，回憶青春生活。

楊迦恩（左）與康雅婷（右）於戲中互有曖昧情愫。（北藝中心提供）

出生於澳門的導演吳璟賢表示，為了創作《我的初戀是頭鹿》，深入研究台灣高中制度，了解午休、模擬考、體育班等校園文化，並在校園巡迴宣傳時，親身體驗校園生活，觀察學生們在教官訓話時的反應，感受在校園學習的氛圍，讓此戲更能還原台灣高中校園的生活氛圍。

請繼續往下閱讀...

《我的初戀是頭鹿》以高中生校園為主題背景。（北藝中心提供）

《我的初戀是頭鹿》以校園愛情故事為框架描繪故事，描繪三名男女在求學間的相識、相戀與各分東西，吳璟賢說明，「戀愛是認識一個人的開始，對對方的一切充滿好奇，也想了解對方的想法，會開始質疑世界運作的方式。」他也坦言，自己在青少年時期也曾對體制產生許多疑問，例如：為什麼不能留長髮、為什麼只能穿特定服裝去學校、為什麼要這麼早上學？他認為，透過與他人交流、認識不同想法，才能更深入了解社會，以及這些體制背後的建立原因。

《我的初戀是頭鹿》以易入口的青春校園愛情故事鋪陳，帶出青春少男少女「自我認識」的過程，邀請觀眾重新感受、回憶校園的青春生活。演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法