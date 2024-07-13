外省人228事件 山東師生到台灣的流離與扎根獲國史館台灣文獻館優等獎

《成為臺灣人》一書，獲得今年國史館臺灣文獻館優等獎。（林寶安提供）（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1949年發生在澎湖的山東713流亡師生事件，被稱為外省人228事件，睽違75年之後，由國立澎湖科技大學教授林寶安率領的研究團隊，研究調查撰寫的《成為臺灣人：山東師生到臺灣的流離與札根（上下冊）》，獲得今年國史館臺灣文獻館「獎勵出版文獻書刊」之「推廣性文獻書刊」優等獎，在7月13日這個特殊日子，格外有意義。

山東流亡學校煙台聯合中學匪諜案，又稱山東學生流亡案、山東流亡師生冤獄案，一般稱為澎湖713事件，發生在1949年7月13日澎湖的軍事冤案事件。此案牽連甚廣，為台灣白色恐怖時期牽連人數最廣政治案件，亦有人稱之為「外省人的228事件」。

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澎湖七一三紀念碑，隨著寵物公園改建，成為工地一隅。（記者劉禹慶攝）

事端緣起於1949年國共內戰局勢逆轉，國府計畫遷台，5000多名的山東省流亡學生在煙台聯合中學校長張敏之帶領下追隨投奔，原望遷台繼續學業，但因入台管制而暫轉澎湖，假馬公國民學校成立「澎湖防衞司令部子弟學校」。但因當時澎湖兵源短缺，澎湖防衞司令李振清希望把學生能編入步兵團。由於學生多不願意，導致在7月13日於澎湖防衞部操場當天發生流血衝突。後來，軍方以逮捕匪諜的名義，拘禁許多人士加以秘密審判，對校長多人處以死刑，有學生被裝入麻布袋丟海，並長期監控家屬，失蹤者近300多人。

主持研究計畫林寶安教授，希望這本書的獲獎，能夠引動更多人翻閱，從師生、配偶與第2、3代的口述記憶，以瞭解山東師生流離失所與來台札根的生命經歷。

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