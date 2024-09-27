自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

走過軌道車、戰鬥陀螺……的流行歲月逾半世紀 台南老字號書局將吹熄燈號

2024/09/27 17:49

在歸仁區開業逾半世紀的正豐書局，是當地最老字號的傳統文具商城，將吹熄燈號。（記者吳俊鋒攝）在歸仁區開業逾半世紀的正豐書局，是當地最老字號的傳統文具商城，將吹熄燈號。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區的正豐書局，開業迄今長達55年，為地方最老字號的傳統文具商城，受到少子化、網路普及等因素的衝擊，決定在10月25日吹熄燈號，走過軌道車、戰鬥陀螺、插卡式遊戲機……等的流行歲月，結束逾半世紀的營運，從小買到大，有的甚至已在職場退休的客戶們，獲悉後都很不捨，直嘆這也是一種「時代的眼淚」。

歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）

正豐書局已發佈10月25日全館結束營業的公告，有禮券的請使用完畢，感謝親愛的客戶、鄉親，長期的愛護與支持，珍重再見；相關訊息也被PO到網路社群，令地方各界震驚。

正豐書局創於1969年，由第1代的蔡再春與朋友合資，最早是開在位在歸仁的中山路上，靠近信義南路口，之後再搬至不遠處的公有市場對面。

歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）

後來朋友退股，蔡再春獨資經營，於1992年再度搬遷到現址的中正北路，開業迄今，原本傳統的大型文具店，專賣學生課堂、上班族辦公的用品，以及圖書、筆記本等，隨著時代演進，展售內容更多元，種類豐富，變成複合式的文化商城。

第2代經營者蔡政芳表示，由於家長疼愛孩子，更捨得花錢，店裡結合當時的市場消費趨勢，增加了漫畫、電玩等休閒、娛樂商品，琳瑯滿目，陪伴小朋友走過軌道車、戰鬥陀螺、插卡式遊戲機……的童年歲月。

正豐書局已貼出結束營業的公告。（記者吳俊鋒攝）正豐書局已貼出結束營業的公告。（記者吳俊鋒攝）

蔡政芳說，店裡當時更利用2樓空間，斥資規畫了逾百坪的軌道車遊戲場，並舉辦競賽，讓小朋友有大顯身手的舞台，現場歡笑聲洋溢；也不定時透過一些獎勵，鼓舞成績優異的學子，要奮發向上。

之前在年節時，正豐書局門庭若市。（正豐書局提供）（記者吳俊鋒攝）之前在年節時，正豐書局門庭若市。（正豐書局提供）（記者吳俊鋒攝）

蔡政芳提到，生育率低、網路購物興盛，且目前電子產品普及，幾乎人手一機，到實體店面消費的客群日益減少，不敵大環境的變遷，加上自己也另有事業正在發展，家族研議後，忍痛決定結束營運。

目前店內貨架陸續整理中，一些商品特價出清，已有民眾趕去採購，由於正豐書局位於歸仁精華地段，停業後，現址將對外招租，哪個品牌進駐，或者新的經營類型為何，仍未確定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應