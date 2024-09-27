走過軌道車、戰鬥陀螺……的流行歲月逾半世紀 台南老字號書局將吹熄燈號

在歸仁區開業逾半世紀的正豐書局，是當地最老字號的傳統文具商城，將吹熄燈號。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區的正豐書局，開業迄今長達55年，為地方最老字號的傳統文具商城，受到少子化、網路普及等因素的衝擊，決定在10月25日吹熄燈號，走過軌道車、戰鬥陀螺、插卡式遊戲機……等的流行歲月，結束逾半世紀的營運，從小買到大，有的甚至已在職場退休的客戶們，獲悉後都很不捨，直嘆這也是一種「時代的眼淚」。

歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）

正豐書局已發佈10月25日全館結束營業的公告，有禮券的請使用完畢，感謝親愛的客戶、鄉親，長期的愛護與支持，珍重再見；相關訊息也被PO到網路社群，令地方各界震驚。

請繼續往下閱讀...

正豐書局創於1969年，由第1代的蔡再春與朋友合資，最早是開在位在歸仁的中山路上，靠近信義南路口，之後再搬至不遠處的公有市場對面。

歸仁區的正豐書局，將結束長達55年的營運，目前店裡陸續整理中，一些商品特價出清。（記者吳俊鋒攝）

後來朋友退股，蔡再春獨資經營，於1992年再度搬遷到現址的中正北路，開業迄今，原本傳統的大型文具店，專賣學生課堂、上班族辦公的用品，以及圖書、筆記本等，隨著時代演進，展售內容更多元，種類豐富，變成複合式的文化商城。

第2代經營者蔡政芳表示，由於家長疼愛孩子，更捨得花錢，店裡結合當時的市場消費趨勢，增加了漫畫、電玩等休閒、娛樂商品，琳瑯滿目，陪伴小朋友走過軌道車、戰鬥陀螺、插卡式遊戲機……的童年歲月。

正豐書局已貼出結束營業的公告。（記者吳俊鋒攝）

蔡政芳說，店裡當時更利用2樓空間，斥資規畫了逾百坪的軌道車遊戲場，並舉辦競賽，讓小朋友有大顯身手的舞台，現場歡笑聲洋溢；也不定時透過一些獎勵，鼓舞成績優異的學子，要奮發向上。

之前在年節時，正豐書局門庭若市。（正豐書局提供）（記者吳俊鋒攝）

蔡政芳提到，生育率低、網路購物興盛，且目前電子產品普及，幾乎人手一機，到實體店面消費的客群日益減少，不敵大環境的變遷，加上自己也另有事業正在發展，家族研議後，忍痛決定結束營運。

目前店內貨架陸續整理中，一些商品特價出清，已有民眾趕去採購，由於正豐書局位於歸仁精華地段，停業後，現址將對外招租，哪個品牌進駐，或者新的經營類型為何，仍未確定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法