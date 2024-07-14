行道樹斜傾恐危及縣定歷史建築「虎尾驛」 移除部分枝幹密切注意中

虎尾驛為日式木構造建築，還保留著售票窗口及候車室等空間，2010年雲林縣府登錄為歷史建築。 （記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定歷史建築虎尾驛是日式木構造建築，近百年歷史，為早年虎尾糖廠五分火車站，至今尚保留著售票窗口及候車室等空間。不過建築體前左側人行道一棵榕樹主幹已傾向建築，恐有危害。縣府邀專家勘查後表示，如無法改善生長空間建議移除。日前榕樹已完成部分枝幹移除並保留根部，縣府後續也將針對是否有影響建築構造密切注意。

虎尾驛因地處五間處部落，原名為「五間厝驛」。車站早年為台糖鐵路運輸的小火車站，除了運載甘蔗外，也兼具客運之用，當時乘客可從此搭小火車至斗南車站再轉搭縱貫火車，是許多虎尾人通勤、上課的共同記憶。而此站為日式木構造建築，還保留著售票窗口及候車室等空間，見證過去發展痕跡，2010年縣府登錄為歷史建築。

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虎尾驛旁榕樹因主幹腐朽嚴重傾向建築體體，日前雲林縣府已委請公所協助處理。（記者李文德攝）

而近百年建築前方，有一棵榕樹已經傾向建體，就算使用支撐架也無法改變。當地民眾反應可能會影響歷史建築，故與縣府陳情。

文觀處表示，請嘉義大學樹木學研究室前來詳勘，專家評估發現因該樹胸徑約0.54公尺，樹冠幅長13公尺，寬10公尺，屬較年輕樹木尚未達受保護樹木認定標準。而其生長的樹穴過小，且兩旁都有柏油路及混凝土鋪面，造成樹木長期成長不良，讓樹幹嚴重傾斜且有腐朽樹洞產生，未來有斷裂風險。

張力元表示，專家建議如打開樹穴四周讓榕樹氣根往下生長才能改善，但此棵榕樹位於人行道上，如無法改善生長樹穴空間則建議進行移除，委請虎尾鎮公所協助處理；鎮公所表示，日前已針對該樹進行枝幹鋸除，更保留根部，後續會定期修剪樹木避免影響建築體。

張力元表示，因此棵榕樹傾向建築，是否有部分枝條已影響建築構造，會再密切注意。

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