12位青創基地創業青年 暑假辦理台中市16種工藝課程

勞工局邀請光復新村及審計新村青創基地創業青年在暑假辦理16種工藝課程（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府勞工局於暑假期間推出「藝同FUN暑假」活動，於7月13日至8月31日集結12位光復新村及審計新村青創基地創業青年，辦理16種不同類型的工藝課程，共128場次DIY體驗，展現摘星基地工藝量能。

「藝同FUN暑假」活動於7月13日至8月31日辦理16種不同類型的工藝課程，共128場次DIY體驗。（市府提供）

勞工局表示，「藝同FUN暑假」活動分為三個主軸，第一主軸為「FUN暑假，玩工藝」，分為「藝同味童趣」、「藝同玩創意」、「藝同品生活」等三大主題，集結審計新村青創基地店家心內畫、貳囍樓及光復新村蒾蕗花草選物店、日常Life手屋、尋覓家香、CORAL皮革手作、Amy Ting's藝想世界、吾革事、溫咖好、巍峨木業、復千金等12間摘星店家，帶來編織、皮革、植栽、花藝等工藝手作體驗。

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第二主軸將於7月25日、8月22日推出「向大師學習」系列講座，邀請4位工藝與設計界業師至光復新村，分享如何以設計加值提升工藝產品價值，創造更符合現代生活的工藝品。

7月25日場次特別邀請到摘星計畫兩位進駐基地6年期滿後離駐之青年，包含2022年為台水公司繪製生態插畫水費帳單信封，擅長工筆插畫及藍曬創作的「叢林找插畫藝術工作室」創辦人許家瑋，以及曾入選2010香港國際珠寶展、2012上海國際珠寶展，致力於將西方的立體美學結合東方的禪意珠寶設計師—「磨樣」創辦人楊驊恩。

另外，8月22日場次則邀請到台灣工藝聯盟總會長-國寶級木藝匠師陳啟村老師，及台灣工藝生活美學概念館、中正國際機場等多起品牌形象設計案的洪瑞駿老師。4場講座皆開放20位名額。

活動第三主軸「玩工藝，抽好禮」，祭出限量手繪悠遊卡及提袋各40份、神祕禮品10份，民眾於7月13日至8月31日每日下午5時前，在光復新村及審計新村摘星基地消費，單店單筆滿百，即可於店家手機掃描QRcode現場線上刮刮樂一次。

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