林月里推廣國樂逾半世紀 獲中市「金藝獎」殊榮

台中表藝界最高榮譽「金藝獎」40萬得主揭曉，推廣國樂逾半世紀的林月里獲獎。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市表演藝術最高榮譽的「金藝獎」今揭曉，投入國樂推廣教育逾半世紀的台中市國樂團長兼指揮林月里獲頒殊榮，抱回40萬獎金；年高78歲的林月里迄今仍致力傳承國樂教育樂此不疲，盼更多人聆賞絲竹之美。

林月里從小家人愛看戲，對傳統音樂耳熟能詳，之後鄰居教她學楊琴，高中加入國樂社學胡琴及古箏，發掘國樂興趣，除修相關音樂課程，1971年到台中後即投身教育界指導音樂班，到台中教育大學任教也開通識課程，引導學生認識國樂之美。

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台中市國樂團1982年成立，林月里擔任團長兼指揮，帶領國樂團到校園甚至應邀到國外演出，尤其不少學校在邀國樂團進校演出後，啟蒙不少學生興趣新成立國樂社，傳承國樂種子，最令她津津樂道。

林月里雖是國樂指揮，但她涉獵多元藝術，常聆聽交響樂音樂會，觀摩交響樂指揮處理音樂的方式，再融入她的國樂指揮中，引導出國樂情感。

投入國樂教育及推廣逾半世紀的林月里即使已年高78歲，迄今仍擔起台中市國樂團指揮重任，每年至少安排一次大型演出，並繼續前進校園傳承，她說，時代變遷下學國樂風氣雖不比西洋樂器，但她仍堅守崗位，只要有傳承就有人聽見，甚至被吸引而來。

林月里推廣國樂多年，今年從6組角逐名單中脫穎而出，台中市文化局肯定她深耕台中國樂表演和教育推廣超過50年，培養出許多優秀音樂人才，對中部國樂發展有重要影響力，今頒予台中市表演藝術界最高榮譽獎項「金藝獎」的肯定，另獲頒40萬獎金。

台中市今頒發金藝獎及8組台中市傑出演藝團隊。（記者蘇孟娟攝）

文化局另頒發8組「台中市傑出演藝團隊」，包括26年如一日致力「把劇場帶入社區，把民眾帶入劇場」的大開劇團；結合時事與當代議題打造原創中文音樂劇的刺點創作工坊及傳承古冊戲，自行雕刻戲偶，打造精緻的劇場布袋戲的台中木偶劇團。

另有開創亞洲揚琴樂團風潮的台灣揚琴樂團；用管樂串連地方記憶，譜寫台灣故事的台灣青年管樂團；不設限演出形式，用當代音樂呈現社會各式樣貌的時間藝術工作室；致力培育青少年舞蹈的「純白舍Dance Lab及，今年首次入選的新秀「藝術報國」等共8組團隊。

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