世界第一行進樂隊快閃101 招牌隊服展現與橘色惡魔不同魅力

西原高校行進樂隊快閃台北101，演出中變換各種隊形，民眾直呼可愛。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕來自日本的世界第一，沖繩縣立西原高等學校行進樂隊今（19）日近午穿著招牌紅白色隊服，現身台北101快閃演出。雖然台北盛夏豔陽炙人，但團員們充滿青春活力的表演，仍吸引民眾圍觀，團員則在演出後微笑以華語高喊「謝謝」。

團員在演出後微笑揮手，以華語高喊「謝謝」。（文總提供）

西原高校行進樂隊此行訪台，是受文化總會邀請參加明（20）日晚間登場的2024總統府音樂會演出，團隊於17日中午抵台，18日獲賴清德總統接見，總統還親自背起樂器跟學生們學習，體驗打鼓的樂趣。

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為讓更多民眾欣賞學生們精采的表演，文總特別於總統府音樂會前安排2場快閃，今日台北101是首場公開演出 ，團員們連續呈現3首輕快又溫暖的曲目，包括〈青與夏〉、〈我最強〉、〈搖擺不定的羅曼蒂克〉，演出同時也變換各種隊形，並熱情向民眾揮手，讓現場觀眾頻呼好可愛、好青春。

西原高校行進樂隊洋溢青春氣息。（文總提供）

近年文總陸續邀請日本「橘色惡魔」與「翡翠騎士」訪台，也算是不同規模與特色的行進樂隊，此次西原高校行進樂隊以紅白色隊服亮麗現身，除可愛之外，更洋溢著青春活力與魅力。

文總表示，西原高校行進樂隊第2場快閃，將於明天上午9時30分在圓山大飯店1F大廳演出；晚上重頭戲總統府音樂會，則將攜手世新啦啦隊帶來「世界級」跨界共演，以行動展現台日友好，並齊心為遠征巴黎奧運的好手們加油應援。

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