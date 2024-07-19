流傳野台40年 明華園帶家齣《真假皇后》於劇場重現

明華園黃字團看家戲《真假皇后》明起演出。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在外台流行超過40年的明華園看家戲《真假皇后》，由國家文藝獎得主陳勝國編導，有懸疑推理的包公斷案，有小生、小旦的談情說愛，更有丑角詼諧逗趣穿針引線，深獲觀眾喜愛，成為全台野台歌仔戲爭相模仿的戲齣。明華園黃字戲劇團獲選國立傳統藝術中心「看家戲推廣計畫」，將於明、後（20、21日）2天，在台灣戲曲中心大表演廳以劇場版重現此代表作。

《真假皇后》由翁妙樺飾演皇帝。（明華園總團提供）

陳勝國回憶道，「大約40年前，我在明華園姐妹團用說戲的方式，演出了野台版《真假皇后》，劇情敘述青與紅兩位姊妹在不同機緣中，遇上皇帝與丑角，隨著劇情發展，皇后真假之爭也就鋪展開來。戲裡面的野台元素，有很多難以適應於室內劇場，修改劇本是必須過程，於是重新找到戲的主軸，牽扯劇中的反轉再反轉，有著畫龍點睛之妙。」

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陳子豪飾演包拯。（明華園總團提供）

明華園黃字團團長陳子陽說，「《真假皇后》在野台流傳很廣，除了明華園藝術家族之外，從南到北還有很多劇團也演這齣戲，所以我們都笑稱是『國際版』，然而這是父親40年前講的戲，這次藉著傳藝中心的『看家戲再現』重新整理搬上舞台。」

劇場版《真假皇后》昨天總彩，故事也有新面貌，描述皇帝趙禎於暴雨夜微服出巡，見縣令為防汛盡心盡力十分激賞，巧遇縣令的一對孿生妹妹而鍾情於姊姊，唯民間傳說縣令是貪污之家，太后遂派包拯前往查探，意外讓多年前的懸案水落石出，容貌相同的姊妹兩人為解救兄長一同進宮，然而，在封妃大典前，後宮出現兩位「溫妃」，引發宮廷一陣混亂，究竟誰是真正的「皇后」? 答案等觀眾進劇場揭曉。

《真假皇后》陳昭婷（右）、孫詩雯（左）飾演孿生姊妹。（明華園總團提供）

總團長陳勝福說，明華園藝術家族5代人開枝散葉各自茁壯，這齣戲以第3代為主力，集合大家的力量，一起努力、同台飆戲，相信劇場版《真假皇后》將會成為值得一再回味的「帶家齣」（台語看家戲）。

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