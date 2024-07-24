減碳納入標準 北美館第12屆X-site計畫開跑

北美館第12屆X-site計畫徵件開跑。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦第12屆X-site計畫，過去著重結合開創性議題及跨領域合作的提案，今年則回應減碳風潮，將作品永續性納入評選標準，即日起開放徵件。

X-site計畫由北美館自2014年起推動至今，北美館今天發布新聞稿表示，為呼應永續發展思潮，作品「永續性」納入評選標準，鼓勵團隊提出施工工法、材料使用及回收計畫面向的減碳方案。期待在作品進撤場和展示期中，團隊能整合綠色建築概念與節能規劃構想。

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本屆勝選團隊總製作經費將延續去年規模為新台幣400萬元，公開徵求以建築、當代藝術、展覽、公眾計畫為切點的創作計畫，同時須融入「跨域、實驗、公共、永續」的對話取徑，提出對構築工法、媒材運用、美學表現、環境永續思維的突破思考。

北美館表示，除了空間性的體驗之外，徵選也期待藉由團隊成員的多元背景，規劃公眾參與活動，開啟美術館戶外廣場的公共性對話。為鼓勵創作團隊踴躍投件，進入複審的未獲選團隊將各獲提案工作費5萬元整（含稅），期能引動更多新銳創作者參與。

第12屆X-site計畫將於7月26日舉辦徵件說明會，即日起公開徵件，至9月23日下午5時截止。詳詢北美館官網。

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