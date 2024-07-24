自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

減碳納入標準 北美館第12屆X-site計畫開跑

2024/07/24 22:37

北美館第12屆X-site計畫徵件開跑。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦第12屆X-site計畫，過去著重結合開創性議題及跨領域合作的提案，今年則回應減碳風潮，將作品永續性納入評選標準，即日起開放徵件。

X-site計畫由北美館自2014年起推動至今，北美館今天發布新聞稿表示，為呼應永續發展思潮，作品「永續性」納入評選標準，鼓勵團隊提出施工工法、材料使用及回收計畫面向的減碳方案。期待在作品進撤場和展示期中，團隊能整合綠色建築概念與節能規劃構想。

本屆勝選團隊總製作經費將延續去年規模為新台幣400萬元，公開徵求以建築、當代藝術、展覽、公眾計畫為切點的創作計畫，同時須融入「跨域、實驗、公共、永續」的對話取徑，提出對構築工法、媒材運用、美學表現、環境永續思維的突破思考。

北美館表示，除了空間性的體驗之外，徵選也期待藉由團隊成員的多元背景，規劃公眾參與活動，開啟美術館戶外廣場的公共性對話。為鼓勵創作團隊踴躍投件，進入複審的未獲選團隊將各獲提案工作費5萬元整（含稅），期能引動更多新銳創作者參與。

第12屆X-site計畫將於7月26日舉辦徵件說明會，即日起公開徵件，至9月23日下午5時截止。詳詢北美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應