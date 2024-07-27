日本當代藝術家長尾智子來台與學生共同創作，30日起舉行個展。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕日本當代藝術家長尾智子擅長以日式獨有的可愛美學風格，擁有日本、義大利、倫敦等多國展覽實績，將應桃園市政府邀請於7月30日至9月1日於中原文創園區舉行「有點萌的美術史—長尾智子台灣首展」，還於日前來台與多位在地學生共同創作大型藝術作品，帶領民眾感受長尾智子詼諧暗黑卻甜美的作品魅力。

日本當代藝術家長尾智子30日起在中原文創園區舉行個展。（文化局提供）

文化局表示，長尾智子擅長以日式獨有的可愛美學風格，重新詮釋藝術史中許多經典名作，包含波提切利、達文西、提香、卡拉瓦喬、委拉斯蓋茲、葛飾北齋等大師作品，是微普普藝術（Micro-pop art）與超扁平（Superflat）風格的藝術家，擁有日本、義大利、倫敦等多國展覽實績，代表作「維納斯的誕生」曾於倫敦 V&A博物館展出。

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日本當代藝術家長尾智子來台與學生共同創作，30日起舉行個展。（文化局提供）

文化局說，長尾智子於開展前來台與多位在地學生共同創作，透過活動安排，傳達中原文創園區鼓勵年輕人自我探索，並促成國際藝術家與在地學子的交流機會，除了共創作品，本次也將展出長尾智子20餘幅作品，是在台首次展出最完整的創作個展。

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