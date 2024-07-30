三牲獻藝宮廟元素「拚場」巴黎 勾出乾旦兆欣「意外」獻唱

視覺設計邱志群將台灣宮廟元素，透過沉浸式的視覺設計，在舞台螢幕上投射出來，創造豐富的視聽享受。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎時間7月30日，文化奧運進行到第3日，｢三牲獻藝」在當地時間晚上8點展開首次演出，將台灣宮廟與陣頭的音樂元素，融合爵士、實驗搖滾與電子音樂等，拼貼出新的混種音樂，讓在場聽眾如癡如醉。「戲曲新編」總導演、程派乾旦兆欣一時技癢，在三牲獻藝表演〈殘骸奇聲〉，臨時起意上台演出，即興獻唱一段京腔，震懾全場。

「三牲獻藝」演出結束後，一名巴黎DJ（左1）主動上前表達自己深受感動。（記者董柏廷攝）

除了台灣聽眾想起宮廟的熱鬧記憶，不少巴黎觀眾更是跟著旋律搖擺、點頭、扭動身姿。演出結束後，一名巴黎DJ主動上前表達自己深受感動。柯智豪提到宮廟元素很能代表台灣特色，「對外國人來說就是異國情調，在與國外朋友工作時，發現其實這樣的台灣風味辨識度很高，頗受外國人喜歡。」

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「三牲獻藝」邱志群（左起）、柯智豪、鄭各均昨日首度登上巴黎文化奧運，以宮廟音樂元素融合電子搖滾樂帶來精采演出。（記者董柏廷攝影）

三牲獻藝團長柯智豪受訪時表示，此次演以fish老師（黃凱宇）為概念核心，「重新盤整Fish老師的音樂，以他為主題，也就是海為演出主軸。」除了能聽到《八仙》、《家將》、《中壇元帥》、《三牲獻藝》專輯中的音樂主幹之外，嗩吶、恭喜發財祝賀聲、爆竹聲響在演出現場不停出現，特別是稍早彩排時，「戲曲新編」戲曲導演兆欣聽到歌曲時，忍不住提議上台獻藝，兩組人馬聯手，意外合拍，足見曲式不僅容納多元更具有包容即興的成分。

表演時三牲獻藝將代表已故音樂人黃凱宇的「台灣下鱵如意鎖片」放在ＤＪ台前，象徵FISH老師精神同在。（記者董柏廷攝）

此外，柯智豪提到，為了此次演出特地邀請台灣神將服裝設計師李育昇打造新造型，三人戴著戴由李育昇製作的「台灣特有種如意鎖片」登上文化奧運舞台，分別是柯志豪配戴的台灣草鴞（空）、鄭各均配戴的黃喉貂（陸）、視覺設計邱志群的台灣百合（幻），以及將代表已故音樂人黃凱宇的台灣下鱵（海）放在ＤＪ台前，象徵FISH老師精神與三牲獻藝同在。

「戲曲新編」總導演、程派乾旦兆欣（右1）在三牲獻藝表演〈殘骸奇聲〉，臨時起意上台，即興哼唱一段京腔，震懾全場。（記者董柏廷攝）

人在台灣的李育昇跨海接受訪問時說明，台灣草鴞是台灣低海拔猛禽；黃喉貂是台灣高海拔哺乳類，既傳遞祝福，也象徵台灣藝文國家隊，在巴黎文化奧運的舞台上與他國「拚場」。

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