見證地方行政史近90年軌跡 原西螺街長宿舍動工修復

原西螺街長宿舍近90年歷史，目前已動工修復，預計明年9月完工。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「原西螺街長宿舍」迄今近90年，見證了日治時期地方行政治理的發展，不過年代久遠亟需修復，縣府透過中央補助費動工修復，工期420天，預計明年9月完工。文觀處表示，將規畫為具人文餐旅性質的「西螺客廳」，提升其公共性。

日治時期大正9年（1920年）因地方制度改革，西螺街設置地方行政首長「街長」與行政組織「街役場」、「協議會」，而「原西螺街長宿舍」由第三任街長永井英輔在1937年時主持落成。

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文觀處表示，此建物位於西螺鎮民活動核心，如農會、戶政事務所與學校等，見證日治時期地方行政治理的發展，乘載著居民許多記憶。1963年開始成為鎮公所職員宿舍，直至2004年職員搬遷後便閒置至今。

原西螺街長宿舍於2016年公告登錄為歷史建築，因建築主體近90年，閒置時間久，出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，亟需修復。（記者李文德攝）

文觀處指出，2016年原西螺街長宿舍公告登錄為歷史建築，不過因建築主體近90年，加上閒置時間已久，分別出現屋頂塌陷、建體構造不穩等問題，亟需修復。去年獲客委會補助2,794萬2,018元，縣府配合款310萬4,669元，進行修復工程。

處長陳璧君表示，修復工程420天，預計明年9月完工，此建築基地面積340坪，建物面積60.8坪。完工後將與西螺鎮公所結合當地歷史脈絡、人文與產業特色，使其成為人文餐旅多功能使用之「西螺客廳」，提升其公共使用性，使歷史建築得以活化再創地方共同記憶。

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