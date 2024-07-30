宜蘭傳藝園區打造七夕限定的藍眼淚 8/2邀告五人回鄉開唱

宜蘭傳藝園區打造七夕限定的藍眼淚。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區訂於8月2日到24日每週五、六舉辦「愛在夏天．夜傳藝」夜間活動，斥資近2,000萬元打造七夕限定的藍眼淚，活動期間，宜蘭傳藝園區將販售在地特產，振興震後宜、花、東地區的觀光。

「愛在夏天．夜傳藝」安排炙熱火舞表演。（圖由宜蘭傳藝園區提供）魚耀隧道是宜蘭傳藝園區的閃耀地景裝置。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

8月的宜蘭傳藝園區以七夕情人節為主題，其中「愛在夏天．夜傳藝」夜間活動，邀請新一代天團「告五人」回鄉擔任活動大使與開幕嘉賓，預定在8月2日晚間6點半演出45分鐘，此外，園區設計迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林等五大光景裝置，希望帶給遊客不同的視覺感受。

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新一代天團「告五人」受邀擔任「愛在夏天．夜傳藝」的活動大使與開幕嘉賓。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

宜蘭傳藝園區經營團隊全聯善美的文化藝術基金會表示，系列活動每週規劃不同的炫光主題秀，包括DJ Show、炙熱火舞、極光之翼、螢光馬戲、老派舞會，另有美食餐車、微醺飲料、美味小點、風味飲品、工藝文創等攤位進駐，歡迎遊客攜帶野餐墊入園，體驗與眾不同的浪漫氛圍。

會場也安排行動超市車、花東知名品牌業者販售在地特產，盼促進地方產業，帶動宜蘭的夜經濟，活動時間下午4點到晚間8點半，相關訊息請上宜蘭傳藝園區官網查詢，網址：http://www.px-sunmake.org.tw/index/。

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