文化部更換4位一級主管 李遠：讓每個人到適合去的位置

新任國立台灣史前文化博物館館長蔡政良。（文化部提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（31）日以新聞稿宣布，包括部內及附屬機構，共有4位一級主管陸續自7月及即將於8月上任。其中，唯一屬於部內的「交流司長」，是由原來代理的副司長紀東陽陞任；其他3位都是新到任的附屬單位，分別是新任影視局局長王淑芳、國立台灣文學館館長陳瑩芳、國立台灣史前文化博物館館長蔡政良。

新任影視及流行音樂產業局長王淑芳。（文化部提供）



文化部長李遠表示，新的人事安排，主要考量是希望讓每個人「到適合去的位置」，相信每位人選都能在新的工作上，盡力發揮所長。李遠也特別感謝台文館館長林巾力任內致力於台灣文學保存、研究、推廣及外譯輸出，尤其是擴展與國際社群的鏈結等各項工作。

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文化部表示，新任影視及流行音樂產業局局長王淑芳，自108年擔任文化部駐日本代表處台灣文化中心文化參事至今，李遠期許王淑芳能將台流帶向全世界，並且透過電影製作壯大台灣的片廠。

新任文化交流司司長紀東陽。（文化部提供）

新任文化交流司司長紀東陽，曾歷任行政院新聞局等職務，也曾派駐美國芝加哥、紐約、洛杉磯等地，是新聞局、文化部長年培育的國際交流人才。李遠期許紀東陽發揮外交長才，加強台灣的文化外交及文化輸出，使世界更認識台灣。

新任國立台灣文學館館長陳瑩芳，現任文化部參事，曾任人文及出版司司長。李遠期許陳瑩芳能持續致力台灣文學的保存、推廣及外譯工作，並有計劃培養文學創作人才、提升台灣人的閱讀習慣。

新任國立台灣文學館館長陳瑩芳。（文化部提供）



新任台灣史前文化博物館館長蔡政良，現任國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授，也曾經當過紀錄片工作者、河左岸劇團演員等，擅長公共推廣；身為客家人，兼擅台灣客語、台灣台語、阿美族語等。李遠相信蔡政良能持續帶領史前館建構台灣主體性及南島文化相關等各項工作。

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