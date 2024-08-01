全球首演！阮劇團改編《鬼地方》 彰化藝術節首度亮相

彰化縣政府今為即將到來的彰化藝術節暖身，表演團體開場，增添樂趣。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕喜歡看舞台劇的民眾有眼福了！今年彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW將於9月14日至10月26日在員林演藝廳舉行，此次活動邀請了國內外5組頂尖劇團，帶來5檔精彩好戲，讓戲迷們能在家鄉近距離欣賞高水準的藝術舞台演出，不用再跑到台中、台北或高雄等地，省下交通費用。

今年彰化藝術節5檔精采好戲，讓戲迷們能在家鄉近距離欣賞高水準的藝術舞台演出，彰化縣長王惠美（中）今為活動暖身。 （彰化縣府提供）

9月份1場、10月份4場，9月14日首場由年輕人喜愛的「面白大丈夫」帶來日式搞笑風格的《職男人生8-空降部隊》，以笑聲為藝術節打頭陣。

請繼續往下閱讀...

第2場10月5日，是長期關注彰化海岸生態的「人劇團」與「芳苑仁愛社區」共創的《芳苑，我們的故鄉二部曲：一起書寫》劇場，由社區居民演出自身討海人與海搏鬥的故事，感動人心。

第3場10月12日、13日則由台灣劇作家林孟寰與「日本亞細亞の骨」跨國共製的《奇蹟的歌舞伎町》，講述在日本的台灣人追求夢想、拚搏生存的故事。

第4場10月19日、20日，「阮劇團」將改編永靖作家陳思宏的小說《鬼地方》，帶來全球首演舞台劇。

壓軸場10月26日，則由文化部媒合的新創演藝團隊「日日製作舞團」帶來的《落濁》，講述濁水溪流域與人的交互共存。

今年活動還安排了4場演後座談及3檔工作坊，提供觀眾及學員與編導、演員、幕後製作的互動機會，豐富多元的課程規劃，包含劇場藝術行動、文本與劇本創作、電影影像設計等，期待能碰撞出更精采的創作火花。

為鼓勵表演團體，演出憑票券入場，即日起上「兩廳院文化生活售票系統」購票，8月31日前可享早鳥優惠75折，且年底前持票券到員林演藝廳配合的藝文店家享有「一票雙享」消費折扣。學生若使用文化幣線上購買員林演藝廳節目，除了青年席位指定席、限量5折自由座，還有好禮三重送（買就送、填問卷再送、來3次加碼送）！想搶票手刀得快！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法