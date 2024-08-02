八里愛心教養院在滬尾陶藝特展至9月 腦麻院生用腳拉坯秀絕活

院生翁彥如向參觀的社會局長李美珍（中）、市議員鄭宇恩（左）介紹陶藝作品。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里愛心教養院於2日在滬尾藝文休閒園區舉辦「陶藝．淘意」特展，展出身障院生各式海洋魚類陶藝作品，以及各式花卉和花器造型，甚至是做成時鐘，極具收藏和實用價值，充滿趣味的作品名稱包含〈魚生有你〉、〈魚然自得〉、〈海海魚生〉等，讓前來參加開幕式的市議員和來賓驚艷。

新北市社會局長李美珍表示，八里教養院院生平日在院區除了陶藝陶冶，還有其他園藝、輪標舞、地板滾球和合唱等社團，讓院生生活變得多采，感謝滬尾藝文休閒園區連續3年提供滬尾故事館供展，讓院生的努力和才華被看見。

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議員鄭宇恩到場參觀，表示自己很難想像腦麻或肢體不便的院生，能捏製出如此生動的陶魚作品。

腦麻院生佩珊在現場表演用單腳拉坯，並用腳拇指為陶盤開洞，左為指導老師張耀全。（記者翁聿煌攝）

重度腦麻的佩珊在陶藝社團老師張耀全指導下，在現場表演單腳拉坯，由於身體張力的關係，她用左腳踩住旋轉盤的一側，然後利用右腳掌心慢慢的定中心，等中心穩定後，再逐步修飾拉高，然後用腳拇指開洞，再展開來即完成一個陶盤。

八里愛心教養院長謝鑫敏表示，佩珊不僅克服萬難用腳拉坯，完成許多創作，在地板滾球運動中也是屢創佳績，參加5月全國身心障礙國民運動會以及7月全國地板滾球錦標賽，分別榮獲BC1個人賽女子組亞軍及冠軍，院生彥如創作夏日的繽紛時光和一花一世界，在夏日中有蜻蜓、花朵和微風共舞；在一花一世界中用櫻花、楓葉等代表四季的更迭，「陶藝．淘意」特展即日起在滬尾藝文休閒園區展至9月2日止。

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