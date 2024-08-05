在巴黎可高舉國旗的台灣館！ 民眾歡呼Win Taiwan慶祝麟洋奪金牌

李小姐也是與多位好友一起來到巴黎看比賽，她們帶著國旗到文化奧運台灣館，意外成為「國旗富翁」。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕巴黎奧運羽球男雙金牌戰在當地時間4日傍晚登場，台灣黃金男雙李洋與王齊麟以2比1擊敗中國，奧運跨屆12連勝摘金，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合。同時間，全區都可以高舉台灣國旗歡呼「Win Taiwan」的文化奧運園區，觀眾們紛紛拿起國旗，與秀有「李洋、王齊麟」名字與照片的大螢幕合照，大家都既開心又感動。

來自台灣的鄭先生與蔡小姐，在奧運賽場舉國旗受阻，移師到文化奧運台灣館，也變成「國旗富翁」。（記者凌美雪攝）

隨著奧運進行到第2週，越來越多人知道同期間巴黎的文化奧運有台灣館，每天都有精彩的表演，來自台灣的鄭先生與蔡小姐說，他們特地來巴黎觀賞比賽，但多次想舉國旗都被阻止，因為4日的決戰他們搶不到票，就決定到文化奧運參觀；另一位李小姐也是與多位好友一起來到巴黎看比賽，碰到同樣的難題，大家不約而同都來到台灣館。

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法國台灣女婿天黃帝直接穿國旗裝來到台灣館同歡，得知麟洋金牌連霸，也非常開心。（記者凌美雪攝）

下午5點多比賽到最後一局，所有人都聚在一起圍觀直播畫面，確定奪金時，現場一陣歡呼，然後又繼續歡呼，接著開始一起團呼「Win Taiwan」，現場氣氛非常熱烈感人。法國台灣女婿天黃帝與妻子大讚台灣表現太好了；而前2天在奧運賽場舉國旗觀戰的台灣遊客，今天拿著國旗到文化奧運台灣館，意外成為「國旗富翁」，不斷有人向他們借國旗，大家的開心溢於言表。

民眾在台灣館高舉國旗歡呼，影片詳連結（https://drive.google.com/file/d/105Fj1NM6pgbXn3KB0ojit82sdZ-qtLM8/view?usp=sharing）。

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