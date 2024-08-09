台日小劇場交流 「曉劇場」首登東京本多劇場

台灣現代表演藝術團隊「曉劇場」9日在東京下北澤的本多劇場表場「潮來之音」。（駐日台灣文化中心提供，攝影李逸塵）



〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕台灣現代表演藝術團隊「曉劇場」首次登上了日本小劇場聖地「本多劇場」，今晚演出了台日藝術家聯手創作的「潮來之音」，為台日小劇場的交流開啟新頁，這場表演也吸引許多日本表演藝術界的人士及日本民眾參與，獲得全場觀眾熱烈迴響。

文化部駐日台灣文化中心長期推動與日本表演藝術界平台的合作，其中與位於東京下北澤的本多劇場有很好的互動，去年8月曾安排「台北木偶劇團」首度將北管布袋戲搬了本多劇場的舞台，今年邀請的「曉劇場」也是首次登上本多劇場的舞台。

請繼續往下閱讀...

曉劇場「潮來之音」在本多劇場B1小劇場演出，獲得全場觀眾熱烈迴響。（駐日台灣文化中心提供，攝影李逸塵）

本多劇場負責人本多慎一郎表示，邀請曉劇場8月來日演出後，11月也將安排日本劇團赴台演出。經過數年與台灣的交流，本年終於開花結果，歡迎大家來劇場觀賞。本多劇場今後也將持續邀請更多台灣劇團來日交流。

成立於2006年的曉劇場，目前以台北萬華糖廍文化園區營運「萬座曉劇場」為演出基地。這次來日演出的劇目「潮來之音」，由曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任編導、日本舞蹈家我妻惠美子擔任肢體設計的台日合創作品。鍾伯淵的創作構想來到青森縣的日本三大靈場之一「恐山」和當地可以呼喚亡靈的「潮來」（巫女），潮來巫女類似台灣的靈媒，潮來巫女承載思念之情，為生者與亡者傳遞愛意。潮來之音在2020年首次發表後，已翻譯成英、日、韓等國語言，國際巡演累計達45場次，廣受好評。

駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，為促進台日表演藝術界平台的合作，去年文化部邀請本多劇場負責人本多慎一郎訪台與台灣表演藝術團隊交流後，成功促成與本多劇場合作「建構台日場館交流平台計畫」，以表演節目交換方式進行互惠交流，建構台日小劇場的交流平台及交流合作典範。今年11月曉劇場也將邀請由日本劇團showgeki赴台前往萬座曉劇場，創造台日文化交流的「善的循環」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法