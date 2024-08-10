不只鄉志 古坑與雲科大合作喚醒被遺忘聚落家族史

古坑鄉公所與雲林科技大學簽署合作備忘錄，啟動編纂《崁頭厝農村聚落家族史》。（古坑鄉公所提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉在完成《古坑鄉志》、《麻園村史》後，今年啟動台灣農村與農業地景變遷史紀錄計畫，希望為農村中的無名英雄撰寫家族史，探索各家族在地方發展中扮演的重要作用，鄉公所並與雲林科技大學簽署合作備忘錄，預計在今年底完成《崁頭厝農村聚落家族史》。

古坑鄉長林慧如指出，在農村每一個家族的故事，都是一部豐富多彩的地方史，古坑崁頭厝涵蓋現今的永光村、永昌村，清康熙年間就有人前往開發，是古坑最早開發的村落之一，日治時期，日本人不是在最大庄古坑庄，卻在崁頭厝設置警政、行政、學校、神社等。

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古坑鄉公所啟動《崁頭厝農村聚落家族史》編纂，許多地方村民出席說明會共同見證。（古坑鄉公所提供）

根據地方耆老說，斗六著名的秀才吳克明就是從崁頭厝發跡，他是清朝最後秀才、雲林首富、地方政人物、實業家及土地拓墾人，吳家的發展與雲林的政治、經濟及社會息息相關。

另崁頭厝的陳家，世代在古坑地區也擔任各領域的領導人，日治初期雲林地區武裝抗日的領袖柯鐵虎，也是崁頭厝人，還有更多其他姓氏，胼手胝足，創造出古坑各種優秀的物產。

林慧如表示，家族是地方發展的重要組成部分，通過撰寫農村家族史，才能夠挖掘出農村這片土地上的豐富歷史和文化，重新認識各家族在地方發展中的重要貢獻。

為完成《崁頭厝聚落家族史》公所除邀請在地耆老擔任諮詢委員，也與雲科大簽署合作備忘錄，還有多位崁頭厝優秀後裔，包括退休校長、文學作家吳麗櫻，東吳大學政治系副教授陳立剛，台灣師範大學台灣史研究所張世拓，雲科大文資系老師陳三郎、陳逸君、頻祁貞等人。

古坑公所指出，目前啟動文獻資料蒐集、口述訪談及田野調查等工作，預計將於2024年底完成撰寫，未來有機希望能完成第2本的村志《崁頭厝村史》。

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