2024聯邦藝術巡迴展 今起中興新虎山藝術館登場

2024聯邦藝術巡迴展，展出第26屆聯邦美術新人獎首獎古東玄的作品。（南投縣文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕為挖掘與培育台灣本土優秀藝術家，並鼓勵本土新生代藝術創作者能持續傳承藝術創作理念，聯邦文教基會每年均舉辦美術創作競賽，並進行優秀作品巡迴展，今（10日）起至9月11日將在南投市虎山藝術館舉辦

2024聯邦藝術巡迴展，展出第21屆聯邦美術印象大獎首獎黃蕙儀的作品「飲水歸來」。（南投縣文化局提供）

2024聯邦藝術巡迴展，展出內容包含「第21屆聯邦美術印象大獎」與「第26屆聯邦美術新人獎」得獎作品，可同時欣賞到印象及寫實兩種不同風格油畫，值得民眾細細品賞。

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南投縣文化局指出，聯邦文教基會金會長期以來對於推動藝術美學不遺餘力，26年來在聯邦銀行及聯邦租賃的贊助及支持下，致力於培養本土藝術人才，聯邦藝術獎項包括「聯邦美術新人獎」及「聯邦美術印象大獎」，以高額獎金鼓勵台灣本土藝術創作者勇於創作實現夢想，透過比賽展現實力，也創造一個讓所有藝術創作者可以嶄露頭角及相互交流的舞台，幫台灣在地藝術文化的發揚及保存盡一份心力。

此次展出作品，包括「第21屆聯邦美術印象大獎」首獎黃蕙儀；優選鍾子逸、陳忠利；入選吳威澔、黃思喆及「第26屆聯邦美術新人獎」首獎古東玄；優選白穆君、魏柏鈞；入選：許品婕、游勝淯等人作品，是熱愛繪畫藝術的民眾2024年不容錯過的藝術盛宴，更多展覽訊息可至聯邦文教基金會網站查詢。

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