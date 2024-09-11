國寶級客家天后賴碧霞逝世10週年 桃市府辦歌唱比賽、音樂會

國寶級客家天后賴碧霞逝世10週年，桃市府客家事務局辦歌唱比賽、音樂會，即日起至27日止接受報名。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕適逢國寶級客家山歌演唱家賴碧霞逝世10週年，桃園市政府客家事務局將於10月19日至27日在桃園北區客家會館歌唱競賽及賴碧霞紀念音樂會，歌唱競賽分為客家山歌兒青組、客家山歌傳唱組、流行歡唱組、流行新秀組及歌謠合唱組，總獎金50萬元，即日起至27日開放報名參。

客家事務局今在北區客家會館舉行記者會，賴碧霞女兒趙彩雲、義子謝其國現身演繹傳統山歌，另入圍第33屆「金曲獎」最佳客語歌手獎龔德以Z世代歌手重新演繹賴碧霞創作曲〈農家樂〉，好歌聲也讓讓現場來賓聽得津津有味。

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國寶級客家天后賴碧霞逝世10週年，桃市府客家事務局辦歌唱比賽、音樂會，賴碧霞女兒趙彩雲、義子謝其國現身記者會現場演繹傳統山歌。（記者謝武雄攝）

局長范姜泰基指出，2024桃園客家音樂節系列活動，首先登場的是10月19日的「台灣客家歌謠時光隧道」音樂會；接著是10月25日至27日的歌唱競賽決賽，當天下午頒獎並舉行賴碧霞紀念音樂會，由各組比賽冠軍獻唱，賴碧霞門生、多位客家歌手也將詮釋其經典歌曲，以此向賴碧霞致敬；詳情可至「2024桃園客家音樂節」官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/18362/）查詢。

歌唱競賽以賴碧霞的音樂創作為主軸；其中歌謠合唱組參與桃園客家歌謠傳唱計畫參賽隊伍，須事先挑選至少一首賴碧霞作品進行練唱；傳統山歌競賽部分，以區分為兒青組（年紀小於18歲）與傳唱組，須挑選賴碧霞創作山歌詞作為決賽曲目。

另流行歌競賽部分，鼓勵新秀組以賴碧霞等相關客家主題進行創作；歡唱組的參賽者則可由主辦單位提供之200首歌單（包含賴碧霞創作的流行歌）中選歌，亦可另外透過客家局建置的上千首客家歌曲影音平台等管道選歌並自行取得授權後參賽。

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