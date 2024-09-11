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台美合作ISPA台灣夥伴計畫 第2期獲選者FOCA林智偉、再拒劇團羅尹如

2024/09/11 16:53

FOCA福爾摩沙馬戲團執行長林智偉（左）及再拒劇團製作人羅尹如（右），入選第2期ISPA台灣夥伴計畫。（文化部提供）FOCA福爾摩沙馬戲團執行長林智偉（左）及再拒劇團製作人羅尹如（右），入選第2期ISPA台灣夥伴計畫。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部駐紐約台北文化中心與國際表演藝術協會（International Society of the Performing Arts, 簡稱ISPA）合作推動「ISPA台灣夥伴計畫」（ISPA Taiwan Fellowship），第2期甄選結果出爐，由FOCA福爾摩沙馬戲團執行長林智偉及再拒劇團製作人羅尹如入選。

文化部表示，本期共有15位來自劇團、獨立機構及獨立製作人等報名。經評審ISPA執行長拜里（David Baile）、ISPA董事會成員黃思緯（Cindy Hwang）、台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪及駐紐約台北文化中心主任張惠君，選出入選者。

ISPA夥伴計畫目前共有9個國家或地區加入，包括台灣、新加坡、香港、英國、蘇格蘭、荷蘭、丹麥、美國南部及魁北克等，入選者將與全球劇場與藝術團隊、藝術總監、藝術經理及策展人共同參加年會，發展緊密互動交流關係。林智偉及羅尹如將自2025年起，連續3年參加ISPA每年1月於美國紐約舉辦的年會。

ISPA執行長拜里表示，首屆台灣夥伴計畫的參與者許慈茵及陳玟臻在ISPA年會中表現傑出，很高興繼續合辦第2期計畫，期待新夥伴加入，讓ISPA的國際藝文社群組成更加多元豐富。

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