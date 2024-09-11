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文化部長李遠盼閱讀向下扎根 將推首屆「台灣國際兒少書展」

2024/09/11 20:25

文化部長李遠今（11）日出席第48屆金鼎獎頒獎典禮。（文化部提供）文化部長李遠今（11）日出席第48屆金鼎獎頒獎典禮。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦「第48屆金鼎獎」頒獎典禮今（11）日於南港展覽館舉行，本屆金鼎獎共計1,403件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類共22個獎項，共計選出100件入圍作品，並從中決審出33件得獎作品。行政院長卓榮泰特別出席頒發特別貢獻獎予雄獅月刊創辦人李賢文，文化部長李遠、得獎者與入圍者、出版社代表、出版公協會代表等一同參與年度出版人盛會。

文化部長李遠（第一排右3）與第48屆金鼎獎特別貢獻獎得主李賢文（第一排中）、得獎者及出版社代表合照。（文化部提供）文化部長李遠（第一排右3）與第48屆金鼎獎特別貢獻獎得主李賢文（第一排中）、得獎者及出版社代表合照。（文化部提供）

曾以《小野童話》得過金鼎獎的文化部長李遠，今日同以作家身分出席金鼎獎時，特別跟出版社貴人致謝，他提到，《蛹之生》出版至今，將近50年的時間，寫作讓他可以在沒有上班的時候得以為生。李遠也提到曾經以，獲得獎金10萬元，對比現在的金鼎獎獎金，他笑說「好像沒有增加太多」。

「台灣在全世界受到的重視是快速增加中」，李遠表示，不管是從7月捷克閱讀月臺灣成為亞洲第一個主題國，到近日他到訪日本紀伊國書屋書店看見的台灣專區，都可以看見臺灣的身影。「我來自孕育出版的環境中，我想要回饋出版業」，李遠說，從接任文化部長以後，首先提出文化幣下降至13歲，期盼向下扎根，接續也將推出首屆「台灣國際兒少書展」，鼓勵青少年閱讀。明年度文化部預算也在行政院長卓榮泰支持下首度突破300億，包含黑潮計畫帶領臺灣文化走向世界、國發基金100億投資，「讓我們有足夠的子彈可以進行文化工作」。李遠強調，他會在前人建立好的基礎上，與大家一起努力並見證臺灣文化、出版、音樂、電影、藝術等各領域起飛。

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