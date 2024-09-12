寶藏巖駐村藝術家聯展：張剛華探索情慾身分認同 游婷雯展現田園關懷

張剛華《深層放鬆》以紅外線熱感應鏡頭拍攝影片，讓觀眾能直觀地感受「溫度」。（寶藏巖藝術村提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由寶藏巖國際藝術村舉辦的「2024年第三季駐村藝術家聯合發表」匯集台灣、泰國、英國、美國等國共5組駐村藝術家，通過跨文化、跨領域的藝術創作，深入思考當代社會中的身份、空間與情感聯繫等議題。即日起至9月15日，在主展區「寶藏巖國際藝術村」以及衛星展區「水源市場2樓」展開。

游婷雯作品《建造一間可以賣的房子》利用90多塊從城市建築上掉落的水泥塊，將之與鋼筋、木材以及紙巾拼組成一個「售」字的立體雕塑。（寶藏巖藝術村提供）

本季藝術家包括來自英國Platform Asia交流機構的詹姆斯·湯普森、泰國國際藝術大學的美嬋，以及國際藝術團體Every Body Meeting，以及台灣藝術家張剛華和游婷雯。觀眾在欣賞不同維度的創作，更像是走進5種世界中，藉此窺探藝術家關心的議題與其所處社會之間的聯繫。

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出生於印尼的台灣藝術家張剛華作品《深層放鬆》，以情慾按摩經驗為主題，反思個人成長過程中，面對的文化認同，以及身分定位時的游移，透過直視慾望，探究個人乃至特定社群對於身體、性向、家族等複合身份的認同與否定，展場中放著一張按摩床，隱喻藉著短暫的親密接觸、與人互動，張剛華受訪時說明，「情慾按摩，可以滿足的部分，包含性慾、身體上接受，而更深一層談論，也源自藏在身分認同裡的某種自卑感。」另一個與按摩床呼應的是他以紅外線熱感應鏡頭拍攝影片，讓觀眾能直觀地感受「溫度」。「影像裡面是一個人單獨做各種事，譬如洗澡、吹頭髮、自慰、抽菸等等，某種程度也算是個人放鬆的心理按摩。」

同樣為台灣藝術家的游婷雯作品《建造一間可以賣的房子》則是因為看見宜蘭因為開發而造成田園風景大規模變化，透過作品引導觀眾思考人與土地間的關係。游婷雯受訪時說明，「當看到宜蘭三星鄉的農地被販售改建成農舍，讓我不知所措，除了發現自己的情感狀態，也勾起我的好奇心，究竟土地真正的狀態是什麼？」她利用90多塊從城市建築上掉落的水泥塊，將之與鋼筋、木材以及紙巾拼組成一個「售」字的立體雕塑，呈現一場遊走在販售行為、寓居城市、房子建材之間的遊戲，引發觀眾對生活／寓居場所的不同思考。

此外，來自泰國國際藝術大學的美嬋《希望之光》以家鄉中娛樂場所的燈光微印象，探討光明與黑暗、神聖與世俗之間的對立與和諧；英國詹姆斯·湯普森的作品《幾片發現的碎片》使用陶土壓模、解構的掃描器和實驗性音頻錄音等技術，企圖記錄他對寶藏巖的歷史探究與理解；以美國為主要活動範圍的跨領域表演創作團隊very Body Meeting作品《繫》結合舞蹈、聲音、雕塑、環境和數位媒體等媒材在主展區寶藏巖和衛星展區水源市場分別設置2個相互關聯的展覽，延續表演的概念框架，創造新的觀看經驗。展覽詳詢寶藏巖國際藝術村臉書專頁。

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